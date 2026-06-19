نبض خبر
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینهاش را له کرد
جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در واکنش به کارشکنی رژیم اسرائیل و حملات مستقیم اعضای کابینه اسرائیل پس از توافق ایران و آمریکا، موضع گیریهایی درباره اسرائیل داشت که دست کم در دهههای اخیر بیسابقه است. با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر جی دی ونس آمریکا و اسرائیل جنگ رمضان مذاکرات ایران و آمریکا توافق آمریکا بنیامین نتانیاهو
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دو حالت است: یا جنگ زرگری راه انداخته اند و یا جی دی ونس (که ناپخته هم است) خودش و موقعیتش را به خطر انداخته. چون در نهایت اینها و یا همان آمریکا از اسرائیل تبعيت میکنند.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۶:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
این کنفرانس خبری رو فراموش نکنید عادی نیست.... این صحبتها در آینده ی شاید نزدیک اتفاقات خیلی مهمی رو در آمریکا رقم میزنه
عجیب بوی شهادت و ترور میده این بنده خدا.....هر کی با یهود درافتاد.......ور افتاد نمونه اش پرزیدنت جان اف کندی
تازه یه واقعیت بزرگ رو هم گفت که اینجا اشاره نشد،
شما فقط نه میلیون نفر جمعیت دارید و نمیتونید تمام مشکلات امنیت خودتون رو با ترور حل کنید
شما فقط نه میلیون نفر جمعیت دارید و نمیتونید تمام مشکلات امنیت خودتون رو با ترور حل کنید