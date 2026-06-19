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تعداد بازدید : 13275
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کد خبر:۱۳۸۰۰۷۰
کد خبر:۱۳۸۰۰۷۰
22009 بازدید
نظرات: ۲۸
نبض خبر

جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد

جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در واکنش به کارشکنی رژیم اسرائیل و حملات مستقیم اعضای کابینه اسرائیل پس از توافق ایران و آمریکا، موضع گیری‌هایی درباره اسرائیل داشت که دست کم در دهه‌های اخیر بی‌سابقه است. با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جی دی ونس آمریکا و اسرائیل جنگ رمضان مذاکرات ایران و آمریکا توافق آمریکا بنیامین نتانیاهو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۲۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
11
36
پاسخ
ایران قدرتمند
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
12
48
پاسخ
چقدر شما ساده لوح هستید.کهوفکر میکنید اینها جدا از هم هستند
ناشناس
|
Canada
|
۰۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
6
34
پاسخ
دو حالت است: یا جنگ زرگری راه انداخته اند و یا جی دی ونس (که ناپخته هم است) خودش و موقعیتش را به خطر انداخته. چون در نهایت اینها و یا همان آمریکا از اسرائیل تبعيت میکنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
یعنی کوچکترین حرفی بزنند میشه جنگ زرگری. یعنی چهار تا کلمه که جی دی ونس بگه میشه جنگ زرگری؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
2
26
پاسخ
این کنفرانس خبری رو فراموش نکنید عادی نیست.... این صحبتها در آینده ی شاید نزدیک اتفاقات خیلی مهمی رو در آمریکا رقم میزنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
14
45
پاسخ
اسرائیل مایه ننگ دنیا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
11
25
پاسخ
جنگ زرگری و فریب کاری
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
3
30
پاسخ
عجیب بوی شهادت و ترور میده این بنده خدا.....هر کی با یهود درافتاد.......ور افتاد نمونه اش پرزیدنت جان اف کندی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
13
16
پاسخ
ایول
از اولشم بهت گفتم این بچه باشعوریه تابناک
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
7
25
پاسخ
تازه یه واقعیت بزرگ رو هم گفت که اینجا اشاره نشد،

شما فقط نه میلیون نفر جمعیت دارید و نمی‌تونید تمام مشکلات امنیت خودتون رو با ترور حل کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
16
5
پاسخ
باور نکنین فوتوشاپه حتما به ایران حمله میکنه من میدونستم
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