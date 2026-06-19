جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در واکنش به کارشکنی رژیم اسرائیل و حملات مستقیم اعضای کابینه اسرائیل پس از توافق ایران و آمریکا، موضع گیری‌هایی درباره اسرائیل داشت که دست کم در دهه‌های اخیر بی‌سابقه است. با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.