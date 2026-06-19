عکس: انفجارهای مهیب در پالایشگاه نفت مسکو
اوکراین در اقدامی جسورانه با عبور از پدافند هوایی روسیه، برای دومین بار در سه روز گذشته یک پالایشگاه نفت در جنوب شرقی مسکو را هدف حملات پهپادی قرار داد که منجر به آتشسوزی گسترده و خروج دود سیاه غلیظ شد.
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برچسبها:تک عکس انفجار پالایشگاه نفت مسکو اوکراین
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