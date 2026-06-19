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کد خبر: ۱۳۸۰۰۶۹
بازدید: ۳۵۴۲
نظرات: ۱

عکس: انفجارهای مهیب در پالایشگاه نفت مسکو

اوکراین در اقدامی جسورانه با عبور از پدافند هوایی روسیه، برای دومین بار در سه روز گذشته یک پالایشگاه نفت در جنوب شرقی مسکو را هدف حملات پهپادی قرار داد که منجر به آتش‌سوزی گسترده و خروج دود سیاه غلیظ شد.

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برچسب‌ها:
تک عکس انفجار پالایشگاه نفت مسکو اوکراین
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۵
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۵
غیر قابل انتشار: ۰
یک مسلمان
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۴
آقای پوتین!!وقتی قدرایران وایرانی را نداشتی گرفتارجنایتکاری همچون زلنسگی احمق میشوی@!!.
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