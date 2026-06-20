عکس: افتتاح «مرکز ریاست‌جمهوری اوباما» در شیکاگو

باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، افتتاح مرکز ریاست‌ جمهوری خود را با مراسمی در شیکاگو جشن گرفت؛ مراسمی که با حضور رؤسای‌جمهور پیشین، رهبران، هنرمندان و ورزشکاران و همچنین اجرای موسیقی برگزار شد.