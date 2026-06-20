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کد خبر: ۱۳۸۰۰۶۷
بازدید: ۲۵۴۵
نظرات: ۱

عکس: افتتاح «مرکز ریاست‌جمهوری اوباما» در شیکاگو

باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، افتتاح مرکز ریاست‌ جمهوری خود را با مراسمی در شیکاگو جشن گرفت؛ مراسمی که با حضور رؤسای‌جمهور پیشین، رهبران، هنرمندان و ورزشکاران و همچنین اجرای موسیقی برگزار شد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری باراک اوباما مرکز ریاست‌جمهوری شیکاگو
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۴
چقدر همشون شاد و خوشحالن
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