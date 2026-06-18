یک میلیون بلیت پرواز در ایام جنگ لغو شد

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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ با آغاز جنگ رمضان از ۹ اسفندماه سال ۱۴۰۴ ، آسمان کشور مسدود و تمامی پروازها به مقاصد مختلف داخلی و خارجی لغو شد. این محدودیت پرواز تا اواخر فروردین ماه ادامه داشت تا اینکه سرانجام سازمان هواپیمایی کشوری در اطلاعیه‌ای از صدور مجوز پروازهای مسافری از ۳۱ فروردین‌ ۱۴۰۵ خبر داد.

در این بازه زمانی که آسمان کشور مسدود بود سازمان هواپیمایی کشوری نیز طی بخشنامه‌های متعددی به آژانس‌های مسافرتی و شرکت‌های هواپیمایی تاکید کرد که در اسرع وقت وجوه بلیت پروازهای لغو شده را به مسافران بازگردانند و رییس سازمان هواپیمایی کشوری نیز ابتدای اردیبهشت‌ماه اولتیماتوم دو روزه تعیین کرد تا شرکت‌های هواپیمایی حداکثر ظرف دو روز کاری نسبت به بازپرداخت کامل بلیت‌های چارتری اقدام کنند؛ در غیر این صورت، پرونده آن‌ها برای رسیدگی قضایی ارجاع خواهد شد.

پرداخت وجوه پروازهای کنسلی واکنش‌های متفاوتی از سوی مسئولان مربوطه داشت. در حالی معاون سازمان هواپیمایی کشوری در اردیبهشت‌ماه از پرداخت بخش زیادی از وجوه پروازهای لغو شده خبر داده بود رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران نیز در همان زمان اعلام کرد که بخشی از هزینه پروازها و اقامت‌های لغوشده هنوز به مردم بازگردانده نشده و برآورد می‌شود دست‌کم ۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات مسافران همچنان پرداخت نشده باشد.

با این حال اما براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری تا کنون بیش از ۹۵ درصد بلیت پروازهای لغو شده به حساب مسافران بازگردانده شده و روند تسویه با معدود مسافران باقی‌مانده نیز تا استیفای کامل حقوق آنان متوقف نخواهد شد.

۹۵۰هزار نفر وجوه بلیت‌های لغو شده را پس گرفتند

ابوذر شیرودی- رییس سازمان هواپیمایی کشوری نیز در صحبت‌های اخیر خود اعلام کرده است که در طول جنگ رمضان حدود یک میلیون بلیت پرواز لغو شد که تاکنون ۹۵ درصد وجوه این بلیت‌ها با همکاری سازمان هواپیمایی کشوری، شرکت‌های هواپیمایی و دفاتر خدمات مسافرتی به مسافران بازگردانده شده است.

وی همچنین افزود: سامانه استرداد بلیت هواپیما در پیام‌رسان «بله» راه‌اندازی شده و تاکنون سه هزار و ۷۰۰ درخواست بازگشت وجه در این سامانه ثبت شده است که تمامی آن‌ها توسط کارشناسان سازمان بررسی و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پاسخ داده شده‌اند.