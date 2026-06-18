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کد خبر:۱۳۷۹۹۱۷
کد خبر:۱۳۷۹۹۱۷
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نبض خبر

ناگفته‌های قالیباف از مذاکرات و توافق ایران و آمریکا

بخش‌های مهم از ناگفته‌های محمدباقر قالیباف رئیس هیات مذاکره کننده ایران با آمریکا، از مذاکرات و توافق ایران و آمریکا که همزمان با امضای توافق توسط رئیس جمهور ایران و آمریکا در یک گفت و گو مطرح شد را می‌بینید و می‌شنوید.
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