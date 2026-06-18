نبض خبر
ناگفتههای قالیباف از مذاکرات و توافق ایران و آمریکا
بخشهای مهم از ناگفتههای محمدباقر قالیباف رئیس هیات مذاکره کننده ایران با آمریکا، از مذاکرات و توافق ایران و آمریکا که همزمان با امضای توافق توسط رئیس جمهور ایران و آمریکا در یک گفت و گو مطرح شد را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر محمدباقر قالیباف مذاکرات ایران و آمریکا جنگ رمضان جنگ ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا ویدیو
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