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کد خبر: ۱۳۷۹۹۱۵
بازدید: ۱۸۰۹

عکس: دیدار تیم های ملی ازبکستان و کلمبیا

تیم ملی کلمبیا در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، موفق شد با ارائه یک بازی هجومی، تیم ملی ازبکستان را با نتیجه ۳ بر ۱ شکست دهد. در این مسابقه که با درخشش خیره‌کننده لوئیز دیاز همراه بود، کلمبیایی‌ها از همان دقایق ابتدایی بر بازی مسلط شدند و با کسب این پیروزی، گام نخست را برای صعود از مرحله گروهی با قدرت برداشتند.

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی جام جهانی ازبکستان‌ کلمبیا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.