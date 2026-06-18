عکس: دیدار تیم های ملی ازبکستان و کلمبیا
تیم ملی کلمبیا در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، موفق شد با ارائه یک بازی هجومی، تیم ملی ازبکستان را با نتیجه ۳ بر ۱ شکست دهد. در این مسابقه که با درخشش خیرهکننده لوئیز دیاز همراه بود، کلمبیاییها از همان دقایق ابتدایی بر بازی مسلط شدند و با کسب این پیروزی، گام نخست را برای صعود از مرحله گروهی با قدرت برداشتند.
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