عکس: عزاداری اباعبداللهالحسین(ع) در جوار مزار سید حسن نصرالله
عزاداران اباعبداللهالحسین(ع) در لبنان با حضور بر مزار سید حسن نصرالله، در مراسمی باشکوه و معنوی به سوگواری پرداختند. این آیین عاشورایی با نوحهخوانی، سینهزنی و حضور گسترده مردم، حالوهوایی سرشار از اندوه و ارادت به سالار شهیدان(ع) ایجاد کرد و جلوهای از پیوند عمیق فرهنگ عاشورا با فضای اجتماعی لبنان را به نمایش گذاشت.
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