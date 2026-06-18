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کد خبر: ۱۳۷۹۹۱۲
بازدید: ۲۰۶۷

عکس: عزاداری اباعبدالله‌الحسین(ع) در جوار مزار سید حسن نصرالله

عزاداران اباعبدالله‌الحسین(ع) در لبنان با حضور بر مزار سید حسن نصرالله، در مراسمی باشکوه و معنوی به سوگواری پرداختند. این آیین عاشورایی با نوحه‌خوانی، سینه‌زنی و حضور گسترده مردم، حال‌وهوایی سرشار از اندوه و ارادت به سالار شهیدان(ع) ایجاد کرد و جلوه‌ای از پیوند عمیق فرهنگ عاشورا با فضای اجتماعی لبنان را به نمایش گذاشت.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل سید حسن نصرالله لبنان عزاداری ماه محرم اباعبدالله‌الحسین(ع) حزب الله
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.