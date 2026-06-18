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کد خبر: ۱۳۷۹۹۰۷
بازدید: ۱۵۱۰

عکس: مخالفت یهودیان ارتدوکس با اعزام به ارتش اسرائیل

در پی بازداشت تعدادی از مخالفان خدمت سربازی در رژیم صهیونیستی، گروهی از یهودیان ارتدوکس با تجمع در مقابل زندان نظامی کفر یونا و درگیری با نیروهای امنیتی، خواستار آزادی فوری این افراد و پایان‌دادن به سربازی اجباری برای جامعه حریدی شدند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل یهودیان ارتدکس رژیم صهیونیستی سربازی
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.