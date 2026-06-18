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قلعه الموت در انتظار رأی سرنوشت‌ساز

قلعه الموت قزوین، دژ تاریخی اسماعیلیان که به بقای حدود ۲۰۰ ساله این حکومت کمک کرد، اکنون مراحل نهایی بررسی برای ثبت جهانی در یونسکو را پشت سر می‌گذارد.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۰۲
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قلعه الموت در انتظار رأی سرنوشت‌ساز

علیرضا ایزدی، مدیرکل ثبت آثار تاریخی و طبیعی وزارت میراث‌فرهنگی، امروز (یکشنبه) اعلام کرد که ارزیابان یونسکو از قلعه الموت بازدید کرده‌اند و به سوالات آنها پاسخ داده‌ایم. 

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ به گفته وی، پرونده ثبت جهانی الموت در نشست آتی یونسکو که اواخر تیرماه در کره جنوبی برگزار می‌شود، تعیین تکلیف خواهد شد.

قلعه الموت که امروز از مشهورترین دژهای تاریخی ایران است، سه دهه پیش زیر خاک پنهان بود؛ اما کاوش‌های حمیده چوبک بخش‌هایی از اقامتگاه حسن صباح، فراموشخانه و معماری قلعه را آشکار کرد.  به همین دلیل، پرونده این اثر از سال ۲۰۰۷ در فهرست موقت قرار گرفت و به‌عنوان تنها پرونده پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران برای ثبت جهانی در سال ۲۰۲۵ به یونسکو ارسال شد.

دژ اسرارآمیز ایران در انتظار رأی سرنوشت‌ساز

ایزدی می‌گوید که به‌دلیل ارزش تاریخی و ویژگی‌های منحصربه‌فرد قلعه الموت، طرح‌های مرمتی و حفاظتی متعددی در این مجموعه اجرا شده است. قلعه‌ای که به‌واسطه قرار گرفتن در میان پرتگاه‌های عمیق و غیرقابل نفوذ، «تسخیرناپذیرترین دژ تاریخی ایران لقب گرفته» و ارتفاع آن حدود نصف برج میلاد است.

در صورت ثبت جهانی، الموت سی‌امین اثر ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو خواهد شد. به گفته وزیر میراث‌فرهنگی سیدرضا صالحی‌امیری ایران با ذخیره پرونده‌های ثبت جهانی برای «۵۸ سال آینده»، بیشترین ظرفیت ثبت را در میان کشورهای جهان دارد.

دژ اسرارآمیز ایران در انتظار رأی سرنوشت‌ساز

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