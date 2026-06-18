دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان رئیس جمهورهای آمریکا و ایران تفاهم نامه 14 بندی را امضا کردند. پزشکیان در دفتر ریاست جمهوری ایران و ترامپ در حضور رئیس جمهور فرانسه در کاخ ورسای این تفاهم را مقابل دوربین امضا کردند. متنی که پزشکیان امضا می‌کرد دارای امضای ترامپ بود که نشان می‌دهد متون قبلاً رد و بدل شده و نیازمند امضای طرف مقابل بوده است. همچنین متن توافق در دو نسخه فارسی و انگلیسی است. لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ را می‌بینید.