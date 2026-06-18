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تعداد بازدید : 19047
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کد خبر:۱۳۷۹۹۰۱
کد خبر:۱۳۷۹۹۰۱
33468 بازدید
نظرات: ۲۰
نبض خبر

لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ

دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان رئیس جمهورهای آمریکا و ایران تفاهم نامه 14 بندی را امضا کردند. پزشکیان در دفتر ریاست جمهوری ایران و ترامپ در حضور رئیس جمهور فرانسه در کاخ ورسای این تفاهم را مقابل دوربین امضا کردند. متنی که پزشکیان امضا می‌کرد دارای امضای ترامپ بود که نشان می‌دهد متون قبلاً رد و بدل شده و نیازمند امضای طرف مقابل بوده است. همچنین متن توافق در دو نسخه فارسی و انگلیسی است. لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا امضای توافق مسعود پزشکیان دونالد ترامپ
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عکس: امضای سندمشترک توسط پزشکیان، ترامپ و شهباز شریف
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۴۱
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
|
Canada
|
۰۹:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
24
211
پاسخ
از امروز بساط بی قانونی و تندروی و سوپر انقلابی بازی را باید جمع کرد و بفکر مردم و اقتصاد و منافع ملی بود. شعار دیگر بس است. وقت عمل درست است
پاسخ ها
پیام
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
اگر دستاوردی هست، حاصل همین به اصطلاح تندروی است که فرموده می شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
در پاسخ به کاربر ۱۰:۱۸
در حال حاضر این تندروها دارن به اتحاد ملی آسیب میزنن
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
از امروز بساط وطن فروشی و حرف های مفت زدن و ادعای روشن فکر بودن یک مشت تهی مغز باید جمع شود
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
تمام مشکلات کشور زیر سر تندروهاست تنها دست اورد تندروها جنگ و مشکلات اقتصادی و منزوی شدن کشور و .... هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
142
35
پاسخ
۱۰۰۰ درصد مطمئنم بعد جام جهانی ترامپ میزنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
شما دقیقا همون کسایی هستید که هزار درصد مطمین بودید اصلا جنگ نمیشه.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
موافقم
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
این مورد یه مقدار فرق داره رئیس جمهور آمریکا قدرت زیادی داره و امضاش پای یک سند بی اعتبار نیست.
البته باید ببینیم چی تو فکر مارکو روبیو و نئوکان ها می گذرد.
باهوش ترین فرد سیستم آمریکا که از قضا هدایت رو به دست داره به نظر من شخص مارکو روبیوست.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
10
97
پاسخ
مبارکه انشالله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
46
62
پاسخ
استیصال از قیافه ترامپ میریخت. چه قدر زورش اومد این رو امضا کرد.
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
62
51
پاسخ
این است قدرت واقعی جمهوری اسلامی ایران

چیزی که یه عده هیچ وقت باورش نداشتند!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
3
65
پاسخ
خب.حالا نوسازی صنایع و ایجاد اشتغال و بازسازی خرابی جنگ باید سه شیفته انجام شود. وزیر تنبل و خواب آلود خائن هم اخراج از کابینه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
50
29
پاسخ
شکست تاریخی برای آمریکا
خدارا شکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
19
4
پاسخ
لطفا بطور رسمی اعلام بشه آیا تنگه الان بدون نیاز به هماهنگی با اداره بندر و سنتگام برای عبور کشتی بازه ؟
سامان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
1
55
پاسخ
پس چرا ایران خودرو گران کرده؟ چرا ارز اومد پایین دوباره رفت بالا؟ وقتی پولا به مردم نرسه چه فایده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
3
62
پاسخ
امیدوارم هر چی هست به خیر و صلاح مردم عزیزمون باشه
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