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لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ
دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان رئیس جمهورهای آمریکا و ایران تفاهم نامه 14 بندی را امضا کردند. پزشکیان در دفتر ریاست جمهوری ایران و ترامپ در حضور رئیس جمهور فرانسه در کاخ ورسای این تفاهم را مقابل دوربین امضا کردند. متنی که پزشکیان امضا میکرد دارای امضای ترامپ بود که نشان میدهد متون قبلاً رد و بدل شده و نیازمند امضای طرف مقابل بوده است. همچنین متن توافق در دو نسخه فارسی و انگلیسی است. لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ را میبینید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا امضای توافق مسعود پزشکیان دونالد ترامپ
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غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۴۱
انتشار یافته: ۲۰
از امروز بساط بی قانونی و تندروی و سوپر انقلابی بازی را باید جمع کرد و بفکر مردم و اقتصاد و منافع ملی بود. شعار دیگر بس است. وقت عمل درست است
پاسخ ها
پیام| |
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
ناشناس| |
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
در حال حاضر این تندروها دارن به اتحاد ملی آسیب میزنن
امیر| |
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
رضا| |
۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
۱۰۰۰ درصد مطمئنم بعد جام جهانی ترامپ میزنه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
ناشناس| |
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
محمد| |
۱۱:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
البته باید ببینیم چی تو فکر مارکو روبیو و نئوکان ها می گذرد.
باهوش ترین فرد سیستم آمریکا که از قضا هدایت رو به دست داره به نظر من شخص مارکو روبیوست.
این است قدرت واقعی جمهوری اسلامی ایران
چیزی که یه عده هیچ وقت باورش نداشتند!
چیزی که یه عده هیچ وقت باورش نداشتند!
خب.حالا نوسازی صنایع و ایجاد اشتغال و بازسازی خرابی جنگ باید سه شیفته انجام شود. وزیر تنبل و خواب آلود خائن هم اخراج از کابینه.
لطفا بطور رسمی اعلام بشه آیا تنگه الان بدون نیاز به هماهنگی با اداره بندر و سنتگام برای عبور کشتی بازه ؟
پس چرا ایران خودرو گران کرده؟ چرا ارز اومد پایین دوباره رفت بالا؟ وقتی پولا به مردم نرسه چه فایده؟