عکس: امضای سندمشترک توسط پزشکیان، ترامپ و شهباز شریف

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، در فاصله‌ای کوتاه و به‌صورت غیرحضوری، متن «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» را به‌صورت دیجیتال امضا کردند؛ اقدامی که به‌عنوان گامی تازه در مسیر کاهش تنش‌ها و گسترش گفت‌وگوهای دوجانبه میان تهران و واشنگتن ارزیابی می‌شود.نخست‌وزیر پاکستان نیز به عنوان میانجی رسمی مذاکرات ایران و آمریکا برای پایان جنگ متن تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را پس از روسای جمهور ایران و ایالات متحده آمریکا امضا کرد.