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کد خبر: ۱۳۷۹۸۹۶
بازدید: ۵۴۹۳
نظرات: ۹

عکس: امضای سندمشترک توسط پزشکیان، ترامپ و شهباز شریف

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، در فاصله‌ای کوتاه و به‌صورت غیرحضوری، متن «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» را به‌صورت دیجیتال امضا کردند؛ اقدامی که به‌عنوان گامی تازه در مسیر کاهش تنش‌ها و گسترش گفت‌وگوهای دوجانبه میان تهران و واشنگتن ارزیابی می‌شود.نخست‌وزیر پاکستان نیز به عنوان میانجی رسمی مذاکرات ایران و آمریکا برای پایان جنگ متن تفاهم‌نامه ایران و آمریکا را پس از روسای جمهور ایران و ایالات متحده آمریکا امضا کرد.

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برچسب‌ها:
عکس خبری تفاهم اسلام آباد مسعود پزشکیان دونالد ترامپ
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نظرات شما
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۶
غیر قابل انتشار: ۳
انتشار یافته: ۹
در انتظار بررسی: ۶
غیر قابل انتشار: ۳
ناشناس
Canada
۲۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۲
اصلا از این تندروهای مثلا سوپر انقلابی نترسید که در یک اقلیت بشدت مطلق قرار دارند. فقط به مردم و منافع ملی فکر کنید.
پاسخ
9
3
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۴
آقای دکتر می توانست ژستی قاطعتر و ژورنالیستی تر بگیرد . ظاهرا تیم رسانه ای حرفه ای اونطرفها وجود ندارد .
پاسخ
10
0
ناشناس
اتفاقا بهترين حالت همين هستش كه كمترين ذوق و اشتياقي در حالت چهرش نيست و اصلا خودش رو مشتاق نشون نميده.

اين تصوير رو القا ميكنه كه ما عزادار شهدامون هستيم و ذوقي براي توافق نداريم
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۷
امضای ترامپ هم روشه
پاسخ
2
0
شهروند
Iran (Islamic Republic of)
۲۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۸
آفرین مرحبا احسنت ما برنده شدیم .
پاسخ
0
2
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۳
چه سودی برای مردم ایران داره؟!؟
پاسخ
3
1
آریا کیهان
Iran (Islamic Republic of)
۲۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۵
امضای سندمشترک توسط پزشکیان و ترامپ این کار درست نیست و این امضا نخواهد شد
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1
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۷
من متن را هنوز ندیدم حداقلش اینه که جنگ تمام شود
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1
0
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۲
کارها رو قرص و محکم ببندید برای آبادی مملکت. برای این قرارداد چه آدمهای بزرگ و عزیزی رو چه از مردم و چه از مسئولان لشکری و کشوری از دست ندادیم و چه خون دل ها خوردیم. خدایا شکرت. از امروز باید روز به روز قوی تر از قبل بشیم. ثانیه ای رو نباید تلف کنیم. با سرعت رو به جلو.
پاسخ
0
2