عکس: امضای سندمشترک توسط پزشکیان، ترامپ و شهباز شریف
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، و دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده آمریکا، در فاصلهای کوتاه و بهصورت غیرحضوری، متن «یادداشت تفاهم اسلامآباد» را بهصورت دیجیتال امضا کردند؛ اقدامی که بهعنوان گامی تازه در مسیر کاهش تنشها و گسترش گفتوگوهای دوجانبه میان تهران و واشنگتن ارزیابی میشود.نخستوزیر پاکستان نیز به عنوان میانجی رسمی مذاکرات ایران و آمریکا برای پایان جنگ متن تفاهمنامه ایران و آمریکا را پس از روسای جمهور ایران و ایالات متحده آمریکا امضا کرد.
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برچسبها:عکس خبری تفاهم اسلام آباد مسعود پزشکیان دونالد ترامپ
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نظرات شما
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غیر قابل انتشار: ۳
ناشناس
۲۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۸:۵۲
اصلا از این تندروهای مثلا سوپر انقلابی نترسید که در یک اقلیت بشدت مطلق قرار دارند. فقط به مردم و منافع ملی فکر کنید.
ناشناس
۲۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۴
آقای دکتر می توانست ژستی قاطعتر و ژورنالیستی تر بگیرد . ظاهرا تیم رسانه ای حرفه ای اونطرفها وجود ندارد .
ناشناس
اتفاقا بهترين حالت همين هستش كه كمترين ذوق و اشتياقي در حالت چهرش نيست و اصلا خودش رو مشتاق نشون نميده.
اين تصوير رو القا ميكنه كه ما عزادار شهدامون هستيم و ذوقي براي توافق نداريم
اين تصوير رو القا ميكنه كه ما عزادار شهدامون هستيم و ذوقي براي توافق نداريم
آریا کیهان
۲۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۵
امضای سندمشترک توسط پزشکیان و ترامپ این کار درست نیست و این امضا نخواهد شد
ناشناس
۲۸ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۲
کارها رو قرص و محکم ببندید برای آبادی مملکت. برای این قرارداد چه آدمهای بزرگ و عزیزی رو چه از مردم و چه از مسئولان لشکری و کشوری از دست ندادیم و چه خون دل ها خوردیم. خدایا شکرت. از امروز باید روز به روز قوی تر از قبل بشیم. ثانیه ای رو نباید تلف کنیم. با سرعت رو به جلو.