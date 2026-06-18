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تعداد بازدید : 1130
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کد خبر:۱۳۷۹۸۷۷
کد خبر:۱۳۷۹۸۷۷
2616 بازدید
نظرات: ۴
سوت

واکنش خیابانی و عزیزی به ناراحتی اعضای تیم ملی از انتقادات‌شان

پس از گلایه برخی اعضای تیم ملی از انتقادات شب گذشته، جواد خیابانی تأکید کرد بازیکنان باید وظیفه خود را در زمین انجام دهند و رسانه‌ها نیز کار خود را در استودیو دنبال کنند؛ خداداد عزیزی هم با انتقاد از تماس با مدیران در واکنش به نقدها گفت: «انتقاد نکنیم؟ روی کاغذ ما برنده بودیم.»
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برچسب‌ها:
سوت جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا تیم ملی فوتبال ایران جواد خیابانی ویدیو ایران ایرلند
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
4
4
پاسخ
مگه خيابووووني خداحافظي نكرررررد؟؟؟؟؟؟چي شد
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
7
8
پاسخ
این تیم ملی اون تیم ملی های دیگه نیست.. زیاد توی دل مردم جایی ندارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
8
4
پاسخ
جناب استاد همه چیز دان نظرتان راجع به مساوی تیم ملی اسپانیا رتبه یک رنکینگ فیفا با جزایر کیپ ورد رتبه 68 فیفا چیست ؟؟؟
بعد کی به شما اجازه داده هر کس که توان تهیه دو تا میکروفون و یک استودیو و پخش فضای مجازی داشته باشه خودش را رسانه بنامد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تو را به قران به هر چیزی که می پرستی به بازنشستگی احترام بزار و ملت را بیش از این آزار نده !
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
بعد از بازی با مصر بیا بلبل زبونی کن
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