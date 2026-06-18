پس از گلایه برخی اعضای تیم ملی از انتقادات شب گذشته، جواد خیابانی تأکید کرد بازیکنان باید وظیفه خود را در زمین انجام دهند و رسانه‌ها نیز کار خود را در استودیو دنبال کنند؛ خداداد عزیزی هم با انتقاد از تماس با مدیران در واکنش به نقدها گفت: «انتقاد نکنیم؟ روی کاغذ ما برنده بودیم.»