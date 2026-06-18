نبض خبر
روایت خلبانهای اف 5 که پایگاه آمریکا را بمباران کردند
روایت خلبانهای اف 5 که پایگاه آمریکا در کویت را در دومین روز جنگ رمضان بمباران کردند را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر جنگ رمضان ویدیو نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جنگنده اف 5 نیروی هوایی ارتش اف 5
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غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۲۲
چه واژه ای باید برای این جان فدها باید بکار برد که درخور این بزرگواران باشد باید دست شما عزیزان را بوسید تا باشد این دلاوران هستند که حماسه خلق ميکنند.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
ناشناس| |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
بهتر نیست نشان ندهیم، و فقط صداشون باشه، خدای نکرده اتفاقی نیفته، اسراییل حرامزاده انتقام نگیرد
واقعا ایول
با جت جنگنده ۶۰ سال پیش پایگاه امریکایی را شخم زدن و برگشتن
با جت جنگنده ۶۰ سال پیش پایگاه امریکایی را شخم زدن و برگشتن
واقعا صدای شما را میشنوم افتخار میکنم ایرانی هستم
انشاالله خدا به زندگی و وجودتان برکت بده
خدا همیشه برایتان خوبی و آرامش بخواهد
انشاالله خدا به زندگی و وجودتان برکت بده
خدا همیشه برایتان خوبی و آرامش بخواهد