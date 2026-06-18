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تعداد بازدید : 6317
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کد خبر:۱۳۷۹۸۷۵
کد خبر:۱۳۷۹۸۷۵
10446 بازدید
نظرات: ۲۲
نبض خبر

روایت خلبان‌های اف 5 که پایگاه آمریکا را بمباران کردند

روایت خلبان‌های اف 5 که پایگاه آمریکا در کویت را در دومین روز جنگ رمضان بمباران کردند را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ رمضان ویدیو نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران جنگنده اف 5 نیروی هوایی ارتش اف 5
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۵
انتشار یافته: ۲۲
همتی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
2
67
پاسخ
چه واژه ای باید برای این جان فدها باید بکار برد که درخور این بزرگواران باشد باید دست شما عزیزان را بوسید تا باشد این دلاوران هستند که حماسه خلق ميکنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
قهرمانان بی ادعا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
قابل توجه تندروها به این عزیزان نگاه کنید نه شعار میدن نه ادعا میکنند نه ظاهرشون مدل خاصیه برای ایران حاضرن جان بدن بدون هیچ ادعا و نمایشی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
1
51
پاسخ
بهتر نیست نشان ندهیم، و فقط صداشون باشه، خدای نکرده اتفاقی نیفته، اسراییل حرامزاده انتقام نگیرد
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
1
37
پاسخ
جانم فدایتان.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
1
49
پاسخ
دمشون گرم
لذت بردم و بسیار تحت تاثیر قرار گرفتم
سروش
|
Canada
|
۰۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
1
39
پاسخ
بر چشم و دستتان بوسه میزنم و در برابر حمیت و غیرتتان، تعظیم میکنم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
1
49
پاسخ
واقعا ایول
با جت جنگنده ۶۰ سال پیش پایگاه امریکایی را شخم زدن و برگشتن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
1
40
پاسخ
دورود به شرف وعیرتتون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
1
48
پاسخ
واقعا صدای شما را می‌شنوم افتخار میکنم ایرانی هستم
انشاالله خدا به زندگی و وجودتان برکت بده
خدا همیشه برایتان خوبی و آرامش بخواهد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
1
44
پاسخ
جانم.
خدا شما رو برای ایران حفظ کنه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
1
48
پاسخ
خدا یاورتان
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