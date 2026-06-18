رکورد گل نزنی رونالدو شکست!

کریستیانو رونالدو در ۱۱ بازی اخیرش برای تیم ملی پرتغال در جام جهانی و یورو، موفق به گلزنی نشده.

به گزارش تابناک، کریستیانو رونالدو در ۱۱ بازی اخیرش برای تیم ملی پرتغال در جام جهانی و یورو، موفق به گلزنی نشده است.

تیم ملی پرتغال در اولین دیدارش در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا مقابل تیم تازه وارد جام جهانی با نتیجه یک بر یک متوقف شد.