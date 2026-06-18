رکورد گل نزنی رونالدو شکست!
کریستیانو رونالدو در ۱۱ بازی اخیرش برای تیم ملی پرتغال در جام جهانی و یورو، موفق به گلزنی نشده.
کد خبر: ۱۳۷۹۸۷۰| |
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به گزارش تابناک، کریستیانو رونالدو در ۱۱ بازی اخیرش برای تیم ملی پرتغال در جام جهانی و یورو، موفق به گلزنی نشده است.
تیم ملی پرتغال در اولین دیدارش در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا مقابل تیم تازه وارد جام جهانی با نتیجه یک بر یک متوقف شد.
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