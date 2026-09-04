چیس‌تگ، نسخه‌ای حرفه‌ای و رقابتی از بازی آشنای گرگم‌به‌هواست که با ترکیب پارکور، سرعت، تاکتیک و طراحی موانع به یک ورزش تازه و پرهیجان تبدیل شده است. این رشته از بازی چند نفر در یک باغ و آزمایش با دوربین گوپرو شروع شد، اما به‌تدریج با اضافه شدن موانع، داربست‌ها و طراحی دقیق زمین مسابقه، شکل حرفه‌ای‌تری پیدا کرد. در این ویدیو بنیان‌گذاران و ورزشکاران ورلد چیس تگ توضیح می‌دهند که چگونه مفاهیمی مانند کیفیت گریز، مسیر حرکت، فریب حریف و کنترل فضا، این بازی ساده کودکانه را به رقابتی جدی و تماشایی تبدیل کرده است؛ ورزشی که هدفش پیدا کردن بهترین تعقیب‌کننده‌ها و فرارکننده‌های جهان است. این ویدیو را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.