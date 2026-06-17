سفر قالیباف به ژنو لغو شد
تفاهم خاتمه جنگ احتمالا بدون حضور مقامات در سوئیس امضاء خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۸۲۰| |
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به گزارش تابناک؛ خبرنگار ایرانی مدعی شد: «شنیدهها حاکیست تفاهم خاتمه جنگ که دوشنبه ۲۵ خرداد نهایی شد، احتمالا در سطح بالای سیاسی دو کشور و بصورت ازراه دور (مجازی) امضا میشود. پیشتر گزارش شده بود این توافق با حضور مقامات ارشد در سوئیس امضا میشود، اما منابع مطلع میگویند اکنون گزینه امضای مجازی بطور جدی در دست بررسی است.»
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