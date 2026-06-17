ایتامار بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل درباره توافق ایران و آمریکا که تاکید شده شامل لبنان هم می‌شود، گفت: «ما نمی‌توانیم از تخریب خانه‌ها در جنوب لبنان دست برداریم. ما نمی‌توانیم همین را متوقف کنیم. ما نمی‌توانیم اجازه دهیم جمعیت جنوب لبنان بازگردند... ما باید به کنترل این منطقه ادامه دهیم، حتی اگر ترامپ مخالف باشد. ما یک کشور مستقل هستیم! ما باید به فعالیت در لبنان ادامه دهیم. ما باید به استقلال خود ادامه دهیم. ما ترامپ را دوست داریم، اما توافقی را که او امضا کرده است، نمی‌پذیریم و باید به مسیر خود ادامه دهیم.»