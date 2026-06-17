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کد خبر: ۱۳۷۹۸۱۸
بازدید: ۱۶۱۰

عکس: کودکان یتیم غزه؛ در جستجوی کودکی میان ویرانه‌های جنگ

کمپین نظامی اسرائیل در غزه ده‌ها هزار کودک فلسطینی را از وجود یک یا هر دو والدین محروم کرده است؛ واقعیتی که یونیسف آن را «فاجعه‌ای غیرقابل درک» برای نسل جوان این منطقه توصیف می‌کند. این ضایعه، یکی از ماندگارترین پیامدهای جنگ است که کودکانِ آسیب‌دیده، مجروح و آواره را از مهر و مراقبتی که والدین فراهم می‌کردند، محروم ساخته و مسیر زندگی آن‌ها را در جهانی پر از ناامنی تغییر داده است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل کودکان یتیم غزه ویرانه های جنگ
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.