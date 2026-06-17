عکس: پژوهشگاه فضایی ایران؛ ارادهای که در پسِ آوار قد علم کرد
سه ماه پس از حمله دشمن صهیونیستی به بخشهایی از پژوهشگاه فضایی ایران، بازدید میدانی خبرنگاران از این مرکز، روایتگر استمرار بیوقفه فعالیتهای علمی و تحقیقاتی در مجموعهای است که علیرغم آسیبهای وارده، مأموریتهای خود را با قدرت ادامه میدهد
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برچسبها:عکس مستند پژوهشگاه فضایی ایران حمله دشمن صهیونیستی
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