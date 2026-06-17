صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۷۹۸۱۰
بازدید: ۲۹۰۱

عکس: پژوهشگاه فضایی ایران؛ اراده‌ای که در پسِ آوار قد علم کرد

سه ماه پس از حمله دشمن صهیونیستی به بخش‌هایی از پژوهشگاه فضایی ایران، بازدید میدانی خبرنگاران از این مرکز، روایتگر استمرار بی‌وقفه فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی در مجموعه‌ای است که علی‌رغم آسیب‌های وارده، مأموریت‌های خود را با قدرت ادامه می‌دهد

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس مستند پژوهشگاه فضایی ایران حمله دشمن صهیونیستی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.