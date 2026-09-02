این گزارش با بررسی داده‌های تاریخی قد انسان نشان می‌دهد که هرچند بخش بزرگی از تفاوت قد به ژنتیک مربوط است، اما تغذیه، بهداشت، بیماری، آلودگی، فقر و کیفیت زندگی نقشی تعیین‌کننده در رشد جسمی نسل‌ها داشته‌اند. در بیشتر تاریخ، قد انسان تغییر چندانی نکرد، اما طی دو قرن اخیر، با بهبود شرایط زندگی، مردم در بسیاری از کشورها بلندقدتر شدند. نمونه چشمگیر این روند کره جنوبی است؛ کشوری که پس از فقر گسترده، جنگ و کمبود غذا، با رشد اقتصادی، بهبود تغذیه و کاهش مرگ‌ومیر نوزادان، افزایش قابل توجهی در میانگین قد تجربه کرد. در مقابل، کره شمالی پس از جدایی دو کره، انزوا، بحران اقتصادی و قحطی دهه ۱۹۹۰، مسیر متفاوتی را طی کرد و شکاف قد میان مردم دو کشور به‌تدریج بیشتر شد. جزئیات افزایش متوسط قد کره‌ای‌ها را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.