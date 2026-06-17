کشف ۴۸۹ ماينر غيرمجاز در خوزستان

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حسین زلقی جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان، صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای اجرای طرح برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال و با توجه به لزوم پایداری شبکه برق در استان گرمسیری خوزستان، ماموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی، تعدادی از کارگاه‌های متخلف را در یکی از شهرستان‌های استان شناسایی کردند.

وی افزود: در یک عملیات مشترک با هماهنگی مرجع قضائی و همراهی نمایندگان سازمان برق، از این کارگاه‌ها بازرسی به عمل آمد که طی آن، تعداد ۴۸۹ دستگاه ماینر (رمز ارز) غیرمجاز که به شبکه برق متصل شده بودند، کشف شد.

سرهنگ زلقی با اشاره به اینکه برای متهمان پرونده قضائی تشکیل شد، تصریح کرد: ارزش ریالی دستگاه‌های مکشوفه توسط کارشناسان، ۷۱ میلیارد تومان برآورد شده است.

جانشین فرمانده انتظامی استان خوزستان با بیان اینکه استفاده غیرمجاز از این دستگاه‌ها علاوه بر فشار مضاعف بر شبکه برق و ایجاد نارضایتی عمومی، یک جرم اقتصادی محسوب می‌شود، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشابه در زمینه استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمز ارز، مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن به شماره ۳۰۱۱۰ اطلاع دهند و در این زمینه با ماموران انتظامی همکاری کنند.