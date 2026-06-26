تکنو تابناک؛
پنج بوئینگ ۷۷۷ در ایران؛ عملیات پیچیده دور زدن تحریمها
ورود پنج فروند بوئینگ ۷۷۷ به ناوگان ماهانایر، به یکی از عجیبترین پروندههای اخیر در صنعت هوانوردی ایران تبدیل شد. این هواپیماها که پیشتر در خدمت سنگاپور ایرلاینز بودند، پس از بازنشستگی در استرالیا، از مسیر شرکتهای واسطه، تغییر ثبت مالکیت و انتقال میان چند کشور، در نهایت به ایران رسیدند؛ مسیری که از آلیس اسپرینگز آغاز شد، از چین و کامبوج گذشت و با خاموش شدن فرستندههای ردیابی در حریم هوایی افغانستان، به فرود هواپیماها در چابهار، زاهدان و مشهد ختم شد. این گزارش نشان میدهد که چگونه تحریمهای آمریکا علیه فروش هواپیما و قطعات آمریکایی به ایران، نوسازی ناوگان هوایی کشور را به عملیاتی پیچیده، پنهان و پرریسک تبدیل کرده است. این ویدیو را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:ویدیو ماهان هواپیما بوئینگ 777 هواپیمایی ماهان فیلم دور زدن تحریمها