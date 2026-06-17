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ترامپ دوباره ایران را تهدید کرد

ترامپ: در یادداشت تفاهم نیامده که ما به ایران پولی می دهیم اما مانع سرمایه گذاری دیگران در ایران نمی شویم.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۶۷
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8968 بازدید
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۷

ترامپ دوباره ایران را تهدید کرد



به گزارش تابناک به نقل ازفارس؛ دونالد ترامپ در دیدار با عبدالفتاح السیسی تأکید کرد که تنگه هرمز تاحدودی بازگشایی شده است.

وی در این خصوص گفت «تنگه هرمز تا حدی بازگشایی شده و طی دو روز آینده به‌طور کامل بازگشایی خواهد شد.»

ترامپ ادامه داد که در حال حاضر با ایران «به یادداشت تفاهم رسیده‌ایم، نه توافق نهایی» و علی‌رغم برخی مفادی که از این تفاهم‌نامه بیرون آمده است و اعلام شده است که قرار است خسارتی به ایران پرداخت شود، ترامپ گفت «هیچ‌کس را از سرمایه‌گذاری در ایران منع نکرده‌ایم، اما خودمان هیچ پولی پرداخت نخواهیم کرد.»

رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر با لحنی تهدیدآمیز ادامه داد «این یک یادداشت تفاهم است... اگر خوشم نیاید، اگر درست رفتار نکنند، درست به همانجا برمی‌گردیم و بر سرشان بمب می‌ریزیم.»

وی بار دیگر ادعای سلاح هسته‌ای را درباره ایران تکرار کرد در حالیکه ایران بار‌ها از همان ابتدا گفته بود که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست.

ترامپ در این خصوص گفت «توافق با ایران به دلایل زیادی خوب است که مهم‌ترین‌اش دست‌نیافتن تهران به سلاح هسته‌ای است.»

در حالیکه بسیاری از منتقدان بر این باورند که ترامپ هیچ دستاوردی در جنگ با ایران نداشته و پیش از جنگ، تنگه هرمز باز بوده است، ترامپ گفت «از نتایج توافق با ایران، رشد شاخص‌های بازار‌ها و کاهش قیمت سوخت است.»

ترامپ با انتقاد از توافق برجام دوران اوباما، مدعی شد که توافقی که با ایران در نهایت به امضا خواهد رسید، قوی خواهد بود.

وی در این خصوص گفت: «آن‌ها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت؛ بنابراین این یک توافق بسیار بسیار مستحکم است. یک معامله بسیار قوی است. هیچ‌کس نمی‌داند [محتوای]آن چیست. بسیار قوی است و به نظر می‌رسد اکثر مردم از آن بسیار راضی هستند.»

ترامپ در دفاع از توافق با ایران گفت در صورتیکه توافقی با ایران صورت نمی‌گرفت رکود جهانی رخ می‌داد.

وی گفت «گزینه جایگزین، رکودی جهانی بود... (تنگه هرمز) هرگز بازگشایی نمی‌شد.»

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دونالد ترامپ تنگه هرمز یادداشت تفاهم توافق نهایی بمب
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲۷
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
18
57
پاسخ
خدایی دیوونه است ...
اصغر خان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
4
45
پاسخ
وقتی تحریم هست مگر کسی میاد سرمایه گذاری کنه؟تو سرهمه راکلاه گذاشتی
کوروش فرهودیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
33
26
پاسخ
ما کاملا آماده ایم توافق با کثیف ترین آدم جهان برای ما امری نشدنی مینماید خبر خوبی برایت دارم طبق محاسبات بسیار زود به درک واصل خواهی شد خودت را برای سونا آماده کن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
محاسبات کجا انجام شده؟
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
2
11
پاسخ
تابناک نظر سنجی مطرح کرده بودید که امضای تفاهم نامه در این مقطع به نفع کشور است ......من اطلاع کافی ندارم را تیک زدم .....و تیتر دیگری داشتیم سرمایه گذاری 300 میلیارد دلاری در ایران که ......باز گفته های آقای ترامپ نقض شد .....تا متن تفاهم نامه منتشر نشود چیزی مشخص نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
9
15
پاسخ
علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد... برجام 2
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
24
پاسخ
نمی دانم چرا متن تفاهم نامه که امضا شده است را منتشر نمی نمایند تا ابهامات حل شود و حتی شاید کارشناسان بین المللی بتوانند راهنمایی نمایند و روایت های متفاوت که می شنوید و مشخص می شود دور از واقعیت است
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
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