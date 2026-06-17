ترامپ دوباره ایران را تهدید کرد

ترامپ: در یادداشت تفاهم نیامده که ما به ایران پولی می دهیم اما مانع سرمایه گذاری دیگران در ایران نمی شویم.





به گزارش تابناک به نقل ازفارس؛ دونالد ترامپ در دیدار با عبدالفتاح السیسی تأکید کرد که تنگه هرمز تاحدودی بازگشایی شده است.

وی در این خصوص گفت «تنگه هرمز تا حدی بازگشایی شده و طی دو روز آینده به‌طور کامل بازگشایی خواهد شد.»

ترامپ ادامه داد که در حال حاضر با ایران «به یادداشت تفاهم رسیده‌ایم، نه توافق نهایی» و علی‌رغم برخی مفادی که از این تفاهم‌نامه بیرون آمده است و اعلام شده است که قرار است خسارتی به ایران پرداخت شود، ترامپ گفت «هیچ‌کس را از سرمایه‌گذاری در ایران منع نکرده‌ایم، اما خودمان هیچ پولی پرداخت نخواهیم کرد.»

رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر با لحنی تهدیدآمیز ادامه داد «این یک یادداشت تفاهم است... اگر خوشم نیاید، اگر درست رفتار نکنند، درست به همانجا برمی‌گردیم و بر سرشان بمب می‌ریزیم.»

وی بار دیگر ادعای سلاح هسته‌ای را درباره ایران تکرار کرد در حالیکه ایران بار‌ها از همان ابتدا گفته بود که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست.

ترامپ در این خصوص گفت «توافق با ایران به دلایل زیادی خوب است که مهم‌ترین‌اش دست‌نیافتن تهران به سلاح هسته‌ای است.»

در حالیکه بسیاری از منتقدان بر این باورند که ترامپ هیچ دستاوردی در جنگ با ایران نداشته و پیش از جنگ، تنگه هرمز باز بوده است، ترامپ گفت «از نتایج توافق با ایران، رشد شاخص‌های بازار‌ها و کاهش قیمت سوخت است.»

ترامپ با انتقاد از توافق برجام دوران اوباما، مدعی شد که توافقی که با ایران در نهایت به امضا خواهد رسید، قوی خواهد بود.

وی در این خصوص گفت: «آن‌ها هرگز سلاح هسته‌ای نخواهند داشت؛ بنابراین این یک توافق بسیار بسیار مستحکم است. یک معامله بسیار قوی است. هیچ‌کس نمی‌داند [محتوای]آن چیست. بسیار قوی است و به نظر می‌رسد اکثر مردم از آن بسیار راضی هستند.»

ترامپ در دفاع از توافق با ایران گفت در صورتیکه توافقی با ایران صورت نمی‌گرفت رکود جهانی رخ می‌داد.

وی گفت «گزینه جایگزین، رکودی جهانی بود... (تنگه هرمز) هرگز بازگشایی نمی‌شد.»