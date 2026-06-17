En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 1220
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۹۷۶۲
کد خبر:۱۳۷۹۷۶۲
3941 بازدید
نظرات: ۴
نبض خبر

تصاویر حملات جنگنده‌های رژیم اسرائیل پس از توافق ایران و آمریکا

منابع لبنانی امروز صبح از حمله جنگنده‌های اسرائیلی (اندکی پیش) به منطقه روستای تبنیت در جنوب لبنان خبر می‌دهند. همچنین حداقل دو رگبار موشک حزب‌الله اندکی پیش به سمت نیروهای دفاعی اسرائیل در این منطقه شلیک شدند. به گفته این منابع، یکی از این رگبارها شامل بیش از ده موشک بود. این اولین بار از زمان اعلام یادداشت تفاهم بین ایران و ایالات متحده است که حملاتی با جت‌های جنگنده، نه پهپاد، گزارش شده است.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر حمله اسرائیل به لبنان جنگ ایران و اسرائیل جنگ اسرائیل و لبنان توافق ایران و آمریکا
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
ما نمی‌توانیم از تخریب خانه‌ها در جنوب لبنان دست برداریم!
امضای توافق آمریکا و ایران با حضور قطر و پاکستان
لحظه اصابت پهپاد حزب الله به شمال فلسطین اشغالی
گزارش کانال 13 اسرائیل پس از توافق ایران و آمریکا
هشدار سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا به اسرائیل
روایت خبرنگار فرانسوی از خشم صهیونیست‌ها بابت توافق
هشدار مقام ارشد امنیتی ایران پس از تجاوز اسرائیل
اشتباه خنده دار سگی سرباز اسرائیل حین فرار
10 ویدیو از حمله اسرائیل به ضاحیه و ترور فرمانده حزب الله
تصاویر بمباران سنگین نبطیه در جنوب لبنان
تصاویر پرتاب موشک‌های ایران به سمت اسرائیل از پای سکو
تصاویر حملات امروز رژیم اسرائیل به جنوب لبنان
لحظات شکار پهپاد هرون اسرائیل توسط حزب الله
خوشحالی زاید الوصف الاغ از دیدن صاحبش
اظهارات جنجالی یک روحانی درباره عدم جنگ با اسرائیل
بازگشت لبنانی‌ها به خانه‌هایشان پس از توافق آتش بس
عدم ترس‌تان را نشان دهید؛ چرا عزیزان ما را پای لانچر متوقف کردید؟!
احتمال حمله قریب الوقوع موشکی ایران به اسرائیل؛ آسمان ایران کلیر شد
لحظه هدف قرار دادن تانک مرکاوا توسط پهپاد حزب الله
برافراشتن پرچم 500 متری حزب الله لبنان بر فراز برج آزادی تهران
جمله جنجالی سفیر آمریکا: ما هم برای لبنان تصمیم‌گیری می‌کنیم!
لحظات حملات شدید ارتش اسرائیل به جنوب لبنان
هفت ویدیو از حمله اسرائیل به ضاحیه بیروت
لحظات بمباران یک سوپرمارکت توسط اسرائیل!
تصاویر حملات هوایی اسرائیل به جنوب لبنان
شادی مردم لبنان پس از حمله موشکی ایران به اسرائیل
واکنش‌ها به توافق ایران و آمریکا را ببینید: رقص در بیروت، سینه زنی در تهران!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
19
7
پاسخ
اگر ترمزش نکشید غزه جدید درست میکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
چطوری ترمزش را بکشند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
21
پاسخ
توافق ایران و اسرائیل؟
مجید قادری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
10
پاسخ
توافق ایران و امریکا نه توافق ایران و اسرائیل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...