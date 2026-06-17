نبض خبر
تصاویر حملات جنگندههای رژیم اسرائیل پس از توافق ایران و آمریکا
منابع لبنانی امروز صبح از حمله جنگندههای اسرائیلی (اندکی پیش) به منطقه روستای تبنیت در جنوب لبنان خبر میدهند. همچنین حداقل دو رگبار موشک حزبالله اندکی پیش به سمت نیروهای دفاعی اسرائیل در این منطقه شلیک شدند. به گفته این منابع، یکی از این رگبارها شامل بیش از ده موشک بود. این اولین بار از زمان اعلام یادداشت تفاهم بین ایران و ایالات متحده است که حملاتی با جتهای جنگنده، نه پهپاد، گزارش شده است.
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برچسبها:نبض خبر حمله اسرائیل به لبنان جنگ ایران و اسرائیل جنگ اسرائیل و لبنان توافق ایران و آمریکا
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