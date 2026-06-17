عکس: پرچم مسجد مقدس جمکران در رختکن تیم ملی فوتبال
پرچم متبرک آستان مقدس مسجد جمکران که پیشتر از سوی تولیت این آستان به امیر قلعهنویی اهدا شده بود به همراه تصویری از شهید محمدزاده از شهدای فوتبالیست جنگ رمضان، در جریان دیدار تیم ملی ایران و نیوزلند در لسآنجلس، در رختکن ملیپوشان نصب شد و جلوهای از پیوند معنویت و ورزش را به نمایش گذاشت.
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برچسبها:تک عکس جام جهانی تیم ملی مسجد جمکران
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