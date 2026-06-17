مهاجم اردن بهترین بازیکن زمین شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مهاجم تیم ملی فوتبال اردن با وجود شکست تیمش مقابل اتریش، به عنوان بهترین بازیکن این دیدار انتخاب شد.

تیم ملی فوتبال اردن که نخستین حضورش در تاریخ جام جهانی را تجربه می‌کند، صبح امروز (چهارشنبه) در اولین دیدار خود در گروه J به مصاف اتریش رفت و با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد.

در پایان این بازی «علی علوان» مهاجم اردن به عنوان بهترین بازیکن میدان معرفی شد. علوان که در خط حمله تیمش حضور موثری داشت، در دقیقه ۵۰ با یک شوت زیبا موفق به گلزنی شد و اولین گل تاریخ اردن در ادوار جام جهانی را به نام خود ثبت کرد.