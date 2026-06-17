قیمت نفت برنت باز هم سقوط کرد

داده های سامانه تحلیلی «اویل پرایس» (OilPrice) نشان می دهد که قیمت هر بشکه نفت خام برنت در قراردادهای آتی ماه اوت (مرداد ماه) در معاملات روز سه شنبه با کاهش ۰.۷۲ درصدی نسبت به روز گذشته ، به سطح ۷۸.۴۲ دلار رسید.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، بر اساس این گزارش که در ساعت ۰۲.۰۸ بامداد به وقت مرکزی آمریکا (CDT) به روز رسانی شده است، بهای نفت برنت در کانالا قیمتی ۷۸ دلاری قرار گرفته و روند نزولی خود را حفظ کرده است. نمودار منتشر شده نشان می دهد که این فرآورده نفتی طی هفته های اخیر از سطوح بالای ۹۰۱ دلاری عقب نشینی داشته و اکنون در پایین ترین محدوه های چند ماه اخیر در نوسان است.

بازارهای جهانی انرژی در شرایطی شاهد کاهش قیمت نفت هستند که سرمایه گذاران و معامله گران، تحولات مربوط به سیاست های تولیدی اوپک پلاس، نرخ بهره و چشم انداز تقاضای جهانی را رصد می کنند. دامنه نوسان قیمت نفت برنت در این سامانه بین ۷۵ تا ۱۰۰ دلار ترسیم شده که نشان دهنده تلاطم های اخیر در این بازار است.

کارشناسان معتقدند تداوم ابهامات اقتصاد کلان و نشانه هایی از کندی رشد تقاضا در برخی اقتصادهای بزرگ، از عوامل موثر بر افت قیمت نفت در روزهای اخیر به شمار می رود. پیشتر نیز پیشبینی می شد که قیمت نفت تحت تاثیر سیاست های انقباشی بانک های مرکزی و ریسک های ژئوپلیتکی، مسیر پر نوسانی را طی کند.

