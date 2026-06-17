نیویورک تایمز: ترامپ این جنگ را باخت
از زمان آغاز جنگ ترامپ پشت سر هم گفت که به پیروزی کامل و تمام عیار دست خواهد یافت و ایران باید با تسلیم بیقید و شرط موافقت کند.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۰۶| |
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به گزارش تابناک؛ نیویورک تایمز اعلام کرده که از زمان آغاز جنگ ترامپ پشت سر هم گفت که به پیروزی کامل و تمام عیار دست خواهد یافت و ایران باید با تسلیم بیقید و شرط موافقت کند. او حتی چندین بار از آغاز جنگ وعده تغییر حکومت داد، مدعی شده بود ایران اجازه «هیچگونه غنیسازی» اورانیوم نخواهد داشت و آمریکا تمامی مواد هستهای را از ایران خارج خواهد کرد؛ اما نتیجه همه این لفاظیها نه فقط عدم تحقق در عمل بود و هیچیک از این وعدهها محقق نشد که یک شکست تحقیرآمیز برای رئیسجمهور آمریکا و دولتی که او هدایتش را برعهده دارد، به دنبال داشت.
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انتشار یافته: ۱۱
باخت و تسلیم ملت ایران شد ، همه دنیا میگند ، ولی خودش احساس پیروزی میکنه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
چقدر هم خوشحاله که تنگه داره باز میشه . خوب قبل جنگ که باز بود .
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حسین| |
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
ناشناس| |
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
حالا اونقدر این مشنگ که عقلش به دهن مردم هست رو تحریک میکنند که دوباره تب جنگ بالا بگیره.
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ناشناس| |
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
اینهمه زحمت کشیدی که تنگه رو باز کنی ؟ تمام حواسته های قبلیت رو سر تنگه باختی ،قمارباز خوبی هم که نیستی ،هر قدمی که برداشتی ،دو قدم به عقب پرت شدی ، آزموده را آزمودن خطاست
قمارباز مهره سوخته شده دیر یا زود توسط لابی صهیونیستی از بین میره
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