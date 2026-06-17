نیویورک تایمز: ترامپ این جنگ را باخت

به گزارش تابناک؛ نیویورک تایمز اعلام کرده که از زمان آغاز جنگ ترامپ پشت سر هم گفت که به پیروزی کامل و تمام عیار دست خواهد یافت و ایران باید با تسلیم بی‌قید و شرط موافقت کند. او حتی چندین بار از آغاز جنگ وعده تغییر حکومت داد، مدعی شده بود ایران اجازه «هیچ‌گونه غنی‌سازی» اورانیوم نخواهد داشت و آمریکا تمامی مواد هسته‌ای را از ایران خارج خواهد کرد؛ اما نتیجه همه این لفاظی‌ها نه فقط عدم تحقق در عمل بود و هیچ‌یک از این وعده‌ها محقق نشد که یک شکست تحقیرآمیز برای رئیس‌جمهور آمریکا و دولتی که او هدایتش را برعهده دارد، به دنبال داشت.