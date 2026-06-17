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نیویورک تایمز: ترامپ این جنگ را باخت

از زمان آغاز جنگ ترامپ پشت سر هم گفت که به پیروزی کامل و تمام عیار دست خواهد یافت و ایران باید با تسلیم بی‌قید و شرط موافقت کند.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۰۶
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1911 بازدید
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۱۱
نیویورک تایمز: ترامپ این جنگ را باخت

به گزارش تابناک؛ نیویورک تایمز اعلام کرده که از زمان آغاز جنگ ترامپ پشت سر هم گفت که به پیروزی کامل و تمام عیار دست خواهد یافت و ایران باید با تسلیم بی‌قید و شرط موافقت کند. او حتی چندین بار از آغاز جنگ وعده تغییر حکومت داد، مدعی شده بود ایران اجازه «هیچ‌گونه غنی‌سازی» اورانیوم نخواهد داشت و آمریکا تمامی مواد هسته‌ای را از ایران خارج خواهد کرد؛ اما نتیجه همه این لفاظی‌ها نه فقط عدم تحقق در عمل بود و هیچ‌یک از این وعده‌ها محقق نشد که یک شکست تحقیرآمیز برای رئیس‌جمهور آمریکا و دولتی که او هدایتش را برعهده دارد، به دنبال داشت.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
3
22
پاسخ
باخت و تسلیم ملت ایران شد ، همه دنیا میگند ، ولی خودش احساس پیروزی میکنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
خون بچه های بیگناه که تکه پاره شدند اول به گردن کسانی است که از ترامپ و نتانیاهو دعوت کردند به ایران حمله کند. بعد هم رقاصی کردند. نوبت دوم آمریکا است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
4
12
پاسخ
همیشه باید گفت مرگ بر آمریکا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
2
11
پاسخ
چقدر هم خوشحاله که تنگه داره باز میشه . خوب قبل جنگ که باز بود .
پاسخ ها
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
!!!!تازه بابت عبور باید هزینه تردد هم بدهند
ناشناس
| Canada |
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
روز جمعه که نه، بلکه روز شنبه وقتی بند بند تفاهم منتشر شد، معلوم میشود که ترامپ چکار کرده و چه آبروریزی برای ترامپ شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
2
6
پاسخ
حالا اونقدر این مشنگ که عقلش به دهن مردم هست رو تحریک می‌کنند که دوباره تب جنگ بالا بگیره.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
عقلش به این چیزا قد نمیده اصلا نمیدونه استراتژی یعنی چه ، لحظه ای تصمیم میگیره ، لحظه ای عمل میکنه و لحظه ای تصمیمش رو 180 درجه عوض میکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
6
پاسخ
اینهمه زحمت کشیدی که تنگه رو باز کنی ؟ تمام حواسته های قبلیت رو سر تنگه باختی ،قمارباز خوبی هم که نیستی ،هر قدمی که برداشتی ،دو قدم به عقب پرت شدی ، آزموده را آزمودن خطاست
ناشناس
|
Germany
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
2
پاسخ
قمارباز مهره سوخته شده دیر یا زود توسط لابی صهیونیستی از بین میره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
1
پاسخ
اسراییل کارشو میکنه
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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