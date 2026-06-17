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کد خبر:۱۳۷۹۷۰۱
کد خبر:۱۳۷۹۷۰۱
9325 بازدید
نظرات: ۱۷
نبض خبر

مجموعه مواضع تازه ترامپ و جی دی ونس درباره توافق: نه صریح به رضا پهلوی!

دونالد ترامپ در جریان ملاقات‌هایش در اجلاس گروه هفت و همچنین جی دی ونس در دو مصاحبه مجموعاً موضع گیری‌هایی درباره توافق ایران و آمریکا داشته‌اند که جالب توجه است. هرچه ترامپ سعی کرده امتیاز دادن به ایران را کمرنگ کند، ونس با صراحت بیشتری در این زمینه صحبت کرده و تایید کرده است. یکی از بخش‌های جالب این صحبت‌ها که در مواضع ترامپ و ونس مشترک بود، حذف گزینه رژیم چنج و رد رضا پهلوی با نام بردن صریح است. این مجموعه موضع گیری‌ها را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ ویدیو مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
17
48
پاسخ
بترسید از روزی که همه اینها فریب باشد .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
سعی کردم اما نترسیدم
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
36
62
پاسخ
پهلوی کی هست اصلا یه بی سواد و آواره و بدون تحصیلات و کار اجرایی که با چهارده میلیارد دلار پول این مردم داره مفت خوری میکنه. بزرگ‌ترین اختلاس گر تاریخ ایران
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
اینهایی که در حمایت از رضا پهلوی میشینن دیسلایک میکنن دیگه چه خل و چل هایی هستن !
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
رضا پهلوی زمانی که با باباش از این فرار کردن حدود 62میلیارد دلار بعلاوه کلی املاک و جواهرات و طلا بردند. از اون زمان هنوز داره این ثروت رو میخوره و تمام نمیشه. یکی به این رضا پهلوی عوضی بگه اول پولایی که بردی رو برگردون بعد دهنت رو باز کن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
12
34
پاسخ
برای آمریکا و اسرائیل بیش از آنکه مهم این باشد که چه کسی بعد از جنگ در ایران به قدرت می رسد این مهم بود که نظام مشروع را از قدرت خلع کند حتی به این قیمت که ایران تا سال ها فاقد حکومت مرکزی باشد و درگیر تنازع داخلی و تجزیه شود .. برای ترامپ همین که. چاه های نفت جنوب بلا صاحب می شد کافی بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
آمربکا خودش بزرگترین صادرکننده نفت دنیاست،این مدت هم کلی ازبسته بودن تنگه هرمزشرکت های نفتیش سودکردن،درضمن نفت آمریکاهم ملی نیست خصوصیه،درامددولت آمریکا هم ازمالیاته.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
بابا جان ناشناس 14:09 چرا حرفای ترامپ را که از روی ناچاری میزد تکرار میکنی؟ یه چیزی میدونی 10 تاچیز رو نمیدونی. این تورم که در آمریکا بود حاصل سود کمپانی های نفتی بود؟ این تهدیدی که نظام پترودالر دزیر تهدید موشکی و پهپادی ایران روی پالایشگاه و چاه نفت و تاسیسات پتروشیمی کشورهای خلیج فارس داشت مهم نبود؟
ناشناس
|
Canada
|
۱۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
14
30
پاسخ
تابناک عزیز، تا به حال چند دفعه از اینها فریب خورده ایم ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
11
16
پاسخ
فریبه
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
3
پاسخ
پهلوی از اول هم باکمک خارجی ها روی کار اومد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
0
پاسخ
سس خرسی سس خرسی سس خرسی سس خرسی سس خرسی سس خرسی

دیس لایک بزن فشارتو نشون بده XD
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
2
پاسخ
مسئولین باید خیلی مواظب این مار زخم خوده و دیوانه باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
1
پاسخ
ایران را فقط ایرانی میتونه بسازه
خدانکنه که تمام این رفتارها فریب باشه
خدا نیاره اون روز را که ایران جان ما دیگه توانی برای خسارت های بیشتر نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
2
پاسخ
خاك بر سر ربع پهلوي كه خودش رو منفور همه كرده
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