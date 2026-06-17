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مجموعه مواضع تازه ترامپ و جی دی ونس درباره توافق: نه صریح به رضا پهلوی!
دونالد ترامپ در جریان ملاقاتهایش در اجلاس گروه هفت و همچنین جی دی ونس در دو مصاحبه مجموعاً موضع گیریهایی درباره توافق ایران و آمریکا داشتهاند که جالب توجه است. هرچه ترامپ سعی کرده امتیاز دادن به ایران را کمرنگ کند، ونس با صراحت بیشتری در این زمینه صحبت کرده و تایید کرده است. یکی از بخشهای جالب این صحبتها که در مواضع ترامپ و ونس مشترک بود، حذف گزینه رژیم چنج و رد رضا پهلوی با نام بردن صریح است. این مجموعه موضع گیریها را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
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غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۷
بترسید از روزی که همه اینها فریب باشد .
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۶:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
پهلوی کی هست اصلا یه بی سواد و آواره و بدون تحصیلات و کار اجرایی که با چهارده میلیارد دلار پول این مردم داره مفت خوری میکنه. بزرگترین اختلاس گر تاریخ ایران
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
ناشناس| |
۱۷:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
برای آمریکا و اسرائیل بیش از آنکه مهم این باشد که چه کسی بعد از جنگ در ایران به قدرت می رسد این مهم بود که نظام مشروع را از قدرت خلع کند حتی به این قیمت که ایران تا سال ها فاقد حکومت مرکزی باشد و درگیر تنازع داخلی و تجزیه شود .. برای ترامپ همین که. چاه های نفت جنوب بلا صاحب می شد کافی بود
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ناشناس| |
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
ناشناس| |
۱۵:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
سس خرسی سس خرسی سس خرسی سس خرسی سس خرسی سس خرسی
دیس لایک بزن فشارتو نشون بده XD
دیس لایک بزن فشارتو نشون بده XD
ایران را فقط ایرانی میتونه بسازه
خدانکنه که تمام این رفتارها فریب باشه
خدا نیاره اون روز را که ایران جان ما دیگه توانی برای خسارت های بیشتر نداره
خدانکنه که تمام این رفتارها فریب باشه
خدا نیاره اون روز را که ایران جان ما دیگه توانی برای خسارت های بیشتر نداره