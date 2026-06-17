مجموعه مواضع تازه ترامپ و جی دی ونس درباره توافق: نه صریح به رضا پهلوی!

دونالد ترامپ در جریان ملاقات‌هایش در اجلاس گروه هفت و همچنین جی دی ونس در دو مصاحبه مجموعاً موضع گیری‌هایی درباره توافق ایران و آمریکا داشته‌اند که جالب توجه است. هرچه ترامپ سعی کرده امتیاز دادن به ایران را کمرنگ کند، ونس با صراحت بیشتری در این زمینه صحبت کرده و تایید کرده است. یکی از بخش‌های جالب این صحبت‌ها که در مواضع ترامپ و ونس مشترک بود، حذف گزینه رژیم چنج و رد رضا پهلوی با نام بردن صریح است. این مجموعه موضع گیری‌ها را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.