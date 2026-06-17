عکس: : بازار تاریخی تبریز در آستانه ماه محرم سیاه‌پوش شد

همزمان با فرارسیدن ماه محرم، بازار بزرگ تبریز به عنوان یکی از کانون‌های اصلی عزاداری، با نصب بیرق‌ها و پرچم‌های سیاه توسط کسبه و بازاریان، حال و هوای سوگواری سیدالشهدا (ع) به خود گرفت.