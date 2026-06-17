عکس: : بازار تاریخی تبریز در آستانه ماه محرم سیاهپوش شد
همزمان با فرارسیدن ماه محرم، بازار بزرگ تبریز به عنوان یکی از کانونهای اصلی عزاداری، با نصب بیرقها و پرچمهای سیاه توسط کسبه و بازاریان، حال و هوای سوگواری سیدالشهدا (ع) به خود گرفت.
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برچسبها:عکس مستند بازار تبریز ماه محرم سوگواری سیدالشهدا (ع)
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