عکس: حضور وزیر ارشاد در جمع خانواده شهدای «جنگ رمضان» لامرد
سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به شهرستان لامردِ استان فارس سفر کرده است، با خانوادههای شهدای «جنگ رمضان» این شهرستان دیدار و گفتگو کرد. عکس : عباس امیری
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برچسبها:عکس خبری وزیر فرهنگ و ارشاد لامرد فارس شهدای جنگ رمضان
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