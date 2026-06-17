عکس: حضور وزیر ارشاد در جمع خانواده شهدای «جنگ رمضان» لامرد

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به شهرستان لامردِ استان فارس سفر کرده است، با خانواده‌های شهدای «جنگ رمضان» این شهرستان دیدار و گفتگو کرد. عکس : عباس امیری