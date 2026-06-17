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کد خبر: ۱۳۷۹۶۸۳
بازدید: ۱۸۰۸

عکس: حضور وزیر ارشاد در جمع خانواده شهدای «جنگ رمضان» لامرد

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که به شهرستان لامردِ استان فارس سفر کرده است، با خانواده‌های شهدای «جنگ رمضان» این شهرستان دیدار و گفتگو کرد. عکس : عباس امیری

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برچسب‌ها:
عکس خبری وزیر فرهنگ و ارشاد لامرد فارس شهدای جنگ رمضان
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.