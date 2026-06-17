عکس: دیدار تیم های ملی آرژانتین و الجزایر

در شبی که هزاران هوادار پرشور آرژانتینی ورزشگاه اروهد را تسخیر کرده بودند، لیونل مسی با یک نمایش خیره‌کننده و به ثمر رساندن اولین هت‌تریک خود در جام جهانی و پیروزی ۳ بر صفر مقابل الجزایر، نامش را در کنار میروسلاو کلوزه به عنوان یکی از برترین گلزنان تاریخ این رقابت‌ها ثبت کرد.