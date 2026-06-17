اتفاق عجیب در تیم ملی فرانسه!
بالاخره یک فرانسوی واقعی در تیم ملی این کشور پیدا شد.
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این چه تیتریه ؟؟؟ چون اونای دیگه سیاه هستن نمیتونن فرانسوی باشند ؟؟
با این وضع مهاجرهای غیر قانونی، وضع خودمون هم در آینده نزدیک بهتر از این نمیشه
ترکیب تیم ملی هر کشور باید از کسانی باشد که از پدر و مادر اهل همان کشور بدنیا امده باشند و الا به فرض گرفتن اقامت و ... هر کشوری می تواند برای خودش یک تیم درست کند نمونه اش در آسیا هم هست قطر با رقم های پیشنهادی بالا بازیکنن کشورهای دیگر را به خدمت گرفته است .... این که دیگر تیم ملی نیست می شود هفت بیجار و به نظر من لذت فوتبال را از بین می برد. چون مثلا وقتی می گویند تیم فرانسه برد، این که تیم فرانسه نیست مجموعه ای از چند کشور است.
فرانسه مثل جنوب ایران سیاهپوست هم دارد. رنگبندی پوست شامل انسانها نیست
فرانسه با آوردن بازیکنان از افریقا و دادن تغییر ملیت آنها، همچنان سلطه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خودش را بر آن کشورها حفظ میکنه و زبان رسمی آنها را فرانسه نگه میداره!!! بیگمان روی این موضوعات بسیار کار شده! اگر فرانسه قهرمان بشه بیگمان در اون کشورها هم شادی خواهند کرد!! ما هم اگر از کشورهای تاجیکستان، افغانستان، آذربایجان، کردستان، پاکستان، ارمنستان، گرجستان، ازبکستان و ... بازیکن داشته باشیم مردمان آن کشور را با تاریخ گذشته که بخشی از امپراتوری های ایران بودند آشنا خواهیم کرد!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
وقتی نرخ زاد و ولد کشور صفر یا منفی می گردد به تدریج مهاجرین اکثریت یافته و صاحب کشور می شوند. چنین بلایی با کاهش شدید نرخ زاد و ولد گریبان ایران را هم خواهد گرفت. اگر می خواهید به چنان وضعیتی گرفتار نشیم نرخ تورم را شدیدا کاهش دهید و موجبات تسکین مالی و فکری مردم و بویژه جوان ها را فراهم فرمایید. با قیمت حدود 100 تا 200 میلیون تومانی یک یخچال، 100 میلیون تومانی لباسشویی ایرانی و بقیه هزینه تجهیزات اولیه زندگی، حداقل هزینه های زندگی از 100 میلیون تومانی، اجاره خانه های هنگفت، کدام جوان جرئت ازدواج می کند و کدام خانوتده توان دادن جهیزیه یا برگزاری مراسم عروسی برای جوان خود را دارد. کافی است به خیابان ها توجه کنید به ندرت ماشین عروس یا خانم حامله ای رویت می گردد. اگر می خواهید کشور را نجات دهید اقتصاد را نجات دهید.
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