نوگا تارنوپولسکی روزنامه‌نگار و گزارشگر فرانس 24 در اسرائيل درباره توافق ایران و آمریکا گزارش داد: «امروز شاهد خشم و ترس فراوانی در میان اسرائیلی‌ها هستیم. این یک پیروزی بدون هیچ تعهدی برای ایران است... بنابراین آنچه می‌بینیم، ایران است که عملا خود را پیروز می‌داند برای نمونه، اکنون ایران در حال اعمال حاکمیت خود بر آبی است که پیش از جنگ، آب‌های بین‌المللی در تنگه هرمز محسوب می‌شد و اساسا چشم‌انداز خود را برای نحوه اداره لبنان بر ایالات متحده تحمیل کرده است.» با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.