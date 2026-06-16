نبض خبر
شادی رضا پهلوی بابت عملکرد تیم ملی فوتبال!
ویدیویی از رضا پهلوی منتشر شده که نشان میدهد در دوره پیشین که توهم رهبری ایران را نداشت، طرفدار تیم ملی فوتبال بوده و ابایی از بیان آشکارش نداشته و حالا ربع پهلوی فهمیده این تیم ایران نیست و تیم جمهوری اسلامی است! این ویدیو که وایرال شده را میبینید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر تیم ملی فوتبال ایران جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا سلطنت طلبان رضا پهلوی تیم ملی ایران ویدیو
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
تیم فوتبال فوتباله
همه ما فوتبال دوست داریم
نباید به سیاست ربطش داد
همه ما فوتبال دوست داریم
نباید به سیاست ربطش داد
خودتی!! از ترامپ می خواهی به ایران حمله کنه بعد از این مسخره بازیها راه می اندازی! فکر می کنی مردم ایران برای تو ارزشی قائل هستند؟!!
محمد رضا گور به گور شده بعد سه بار ازدواج صاحب اولاد ناقص العقل شد
شومن دلقک که توسط سرویس های اطلاعاتی خارجی مورد سو استفاده قرار گرفت نهایت هم پشت دروازه های کاخ سفید فقط عکس گرفت بدون اینکه ترامپ آدم حسابش کنه خاک تو سرت که غرور نداری تو مرتیکه