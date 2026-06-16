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تعداد بازدید : 3812
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کد خبر:۱۳۷۹۶۳۵
کد خبر:۱۳۷۹۶۳۵
14988 بازدید
نظرات: ۹
نبض خبر

شادی رضا پهلوی بابت عملکرد تیم ملی فوتبال!

ویدیویی از رضا پهلوی منتشر شده که نشان می‌دهد در دوره پیشین که توهم رهبری ایران را نداشت، طرفدار تیم ملی فوتبال بوده و ابایی از بیان آشکارش نداشته و حالا ربع پهلوی فهمیده این تیم ایران نیست و تیم جمهوری اسلامی است! این ویدیو که وایرال شده را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر تیم ملی فوتبال ایران جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا سلطنت طلبان رضا پهلوی تیم ملی ایران ویدیو
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
United States of America
|
۲۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
1
0
پاسخ
مردک قاطی کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
تیم فوتبال فوتباله
همه ما فوتبال دوست داریم
نباید به سیاست ربطش داد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
واقعا که بنده ی خدا
خیلی بچه هست ..هرچند هیکل ......داره
یحیی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
خودتی!! از ترامپ می خواهی به ایران حمله کنه بعد از این مسخره بازیها راه می اندازی! فکر می کنی مردم ایران برای تو ارزشی قائل هستند؟!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
1
0
پاسخ
محمد رضا گور به گور شده بعد سه بار ازدواج صاحب اولاد ناقص العقل شد
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
1
0
پاسخ
شومن دلقک که توسط‌ سرویس های اطلاعاتی خارجی مورد سو استفاده قرار گرفت نهایت هم پشت دروازه های کاخ سفید فقط عکس گرفت بدون اینکه ترامپ آدم حسابش کنه خاک تو سرت که غرور نداری تو مرتیکه
ناشناس
|
United States of America
|
۰۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
0
پاسخ
دماغ یارو از شرف و غیرتش بزگتره
ساینا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
0
پاسخ
بیشرفه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
0
پاسخ
رضا پهلوی و طرفدارانش مشتی بیمار روانی سادیست و عقب مونده مغزی هستن ، هر روانشناسی که بیارید حرف منو تایید میکنه
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