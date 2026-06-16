شادی رضا پهلوی بابت عملکرد تیم ملی فوتبال!

ویدیویی از رضا پهلوی منتشر شده که نشان می‌دهد در دوره پیشین که توهم رهبری ایران را نداشت، طرفدار تیم ملی فوتبال بوده و ابایی از بیان آشکارش نداشته و حالا ربع پهلوی فهمیده این تیم ایران نیست و تیم جمهوری اسلامی است! این ویدیو که وایرال شده را می‌بینید.