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کد خبر: ۱۳۷۹۶۲۳
بازدید: ۷۶۹

عکس: نشست وزیر خارجه با سفرا و روسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌ المللی

سید عباس عراقچی وزیر امورخارجه کشورمان صبح امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵در نشست و دیدار با سفرا و کارداران و روسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی مقیم تهران در محل ساختمان وزارت خارجه حضور یافت. محور اصلی این نشست تحولات جاری در عرصه سیاست خارجی ایران و غرب آسیا و همچنین امضای یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا در ارتباط با خاتمه جنگ است.

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برچسب‌ها:
عکس خبری سیدعباس عراقچی وزیرامور خارجه ایران سفرا کاردار
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.