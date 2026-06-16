عکس: نشست وزیر خارجه با سفرا و روسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌ المللی

سید عباس عراقچی وزیر امورخارجه کشورمان صبح امروز سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵در نشست و دیدار با سفرا و کارداران و روسای نمایندگی‌های خارجی و بین‌المللی مقیم تهران در محل ساختمان وزارت خارجه حضور یافت. محور اصلی این نشست تحولات جاری در عرصه سیاست خارجی ایران و غرب آسیا و همچنین امضای یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا در ارتباط با خاتمه جنگ است.