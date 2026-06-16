امیر قطر از ترامپ قدردانی کرد
امیر قطر ابراز امیدواری کرد مذاکرات میان ایران و آمریکا، زمینه گفتوگو و همکاری بیشتر برای حمایت از امنیت و ثبات منطقهای و بینالمللی باشد.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۲۱| |
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به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، شیخ «تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی» امیر قطر امروز سه شنبه در سخنانی تصریح کرد: من امروز با ترامپ در مورد راههای توسعه همکاری استراتژیک و افزایش هماهنگی در تحولات منطقهای گفتوگو کردم.
وی افزود: توافق بر سر یادداشتتفاهم آمریکا و ایران را ارج مینهیم و مراتب قدردانی خود را از رئیس جمهور ترامپ، پاکستان و همه شرکا ابراز میکنیم.
امیر قطر خاطرنشان کرد: امیدوارم مذاکرات پیش رو، زمینه گفتوگو و همکاری بیشتر برای حمایت از امنیت و ثبات منطقهای و بینالمللی باشد.
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