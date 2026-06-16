سوت
جنجال برای محرومیت محمد محبی بابت شادی بعد از گل!
«Mohammad Mohebi just made a finger-gun gesture toward Iranian fans holding the Lion and Sun flag. He should be investigated and removed from the country This is a threatening act to the Iranian people in the Stadium | محمد محبی به تازگی با اشاره انگشت به سمت هواداران ایرانی که پرچم شیر و خورشید را در دست داشتند، اشارهای به اسلحه کرد. او باید مورد تحقیق قرار گیرد و از کشور اخراج شود. این یک اقدام تهدیدآمیز برای مردم ایران در ورزشگاه است.» این خطی است که سلطنت طلبان بیوطن پس از بازی ایران و نیوزلند و ناکامیشان در به هم ریختن استادیوم در پیش گرفتهاند تا یکی از موثرترین بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران را از حضور در ترکیب تیم ملی فوتبال ایران در بازیهای بعدی در جام جهانی 2026 محروم کنند. با وجود توضیح درباره اینکه چنین منظوری نبوده و صرفاً این یک شادی بوده، فضاسازی رسانهای این جماعت ضدایرانی ادامه دارد.
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برچسبها:سوت تیم ملی فوتبال ایران ایران نیوزلند محمد محبی ویدیو شادی بعد از گل جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا سلطنت طلبان
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