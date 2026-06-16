۲ استقلالی در ترکیب رویایی جام جهانی ۲۰۲۶

به گزارش تابناک به نقل از همشهری‌آنلاین، با پایان رقابت‌های روز ششم از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، وب‌سایت سوفا اسکور (SofaScore) که بر اساس متغیرهای دقیق ریاضی و داده‌های فنی به بازیکنان نمره می‌دهد، تیم منتخب خود را معرفی کرد. حضور رامین رضاییان در خط دفاعی و محمد محبی در فاز تهاجمی، نشان از برتری استراتژیک شاگردان قلعه‌نویی در نبردهای تن‌به‌تن و تاثیرگذاری مستقیم در جریان بازی دارد.

رامین رضاییان؛ بازیکن خستگی‌ناپذیر جناح راست

رامین رضاییان که با نمره عالی در این ترکیب قرار گرفته، با ثبت [تعداد] پاس کلیدی و دقت پاس بالای ۸۵ درصد، یکی از بهترین نمایش‌های دوران حرفه‌ای خود را پشت سر گذاشت. نقش رامین در انتقال سریع توپ از دفاع به حمله و ارسال‌های دقیق او، نه تنها خط دفاعی حریف را آشفته کرد، بلکه در آمارهای دفاعی نیز با ثبت قطع توپ‌های موفق، امتیاز بالایی از الگوریتم‌های سوفا اسکور دریافت کرد.

محمد محبی؛ صاعقه بوشهری در قلب جام ۲۰۲۶

محمد محبی نیز با تکیه بر قدرت فیزیکی و استارتهای انفجاری‌اش، به عنوان یکی از برترین مهره‌های هجومی روز ششم برگزیده شد. محبی با ثبت [تعداد] دریبل موفق و تاثیرگذاری مستقیم روی گل‌های ایران، ثابت کرد که یکی از مهره‌های غیرقابل جایگزین ایران در این تورنمنت بزرگ است. قرارگیری او در کنار ستاره‌های نامدار فوتبال جهان در تیم منتخب، مهر تاییدی بر آمادگی بالای این بازیکن است.