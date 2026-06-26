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کد خبر:۱۳۷۹۵۸۳
کد خبر:۱۳۷۹۵۸۳
1008 بازدید
تیک آف؛

لانچیا دلتا گروه ای؛ رؤیای رالی‌بازها روی جاده

لانچیا دلتا گروه ای یکی از نمادین‌ترین خودروهای تاریخ رالی است؛ خودرویی کوچک، خشن و مهندسی‌شده برای رقابت که با سامانه چهارچرخ محرک، پلتفرم چابک، صدای اگزوز زنده و صدای توربو، شخصیت کاملاً مسابقه‌ای خود را حتی روی جاده حفظ کرده است. این خودرو یادآور دوران طلایی رالی در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ است؛ زمانی که لانچیا با دلتا شش عنوان پیاپی قهرمانی سازندگان جهان را به دست آورد و نام‌هایی چون یوها کانکونن، میکی بیازیون و کارلوس ساینز با آن به اسطوره تبدیل شدند. داستان لانچیا دلتا گروه ای را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
خودرو ویدیو اتومبیل ماشین تیک آف فیلم ماشین باز
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