صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۷۹۵۷۷
بازدید: ۱۶۸۶

عکس: موزه آثار باستانی کتابخانه اسکندریه در شمال مصر

موزه آثار باستانی کتابخانه اسکندریه با نمایش مجموعه‌ای از تندیس‌ها، سفالینه‌ها و سکه‌های تاریخی از دوره‌های فرعونی، رومی، قبطی و اسلامی، بخشی از میراث فرهنگی متنوع مصر را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده است.

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس بین الملل مصر موزه اسکندریه
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.