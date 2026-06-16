عکس: موزه آثار باستانی کتابخانه اسکندریه در شمال مصر

موزه آثار باستانی کتابخانه اسکندریه با نمایش مجموعه‌ای از تندیس‌ها، سفالینه‌ها و سکه‌های تاریخی از دوره‌های فرعونی، رومی، قبطی و اسلامی، بخشی از میراث فرهنگی متنوع مصر را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده است.