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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۷۹۵۶۳
کد خبر:۱۳۷۹۵۶۳
1763 بازدید
تیک آف؛

پورشه 911 توربو 3.6؛ رؤیای «پسران بد» در خیابان‌های دبی

پورشه ۹۱۱ توربو ۳.۶ برای بسیاری از علاقه‌مندان خودرو فقط یک مدل کلاسیک نیست؛ تصویری ماندگار از قدرت، ظرافت و شخصیت ۹۱۱ هواخنک است. مالک این خودرو که سال‌ها تحت تأثیر حضور نسخه مشکی آن در فیلم «پسران بد» قرار گرفته، حالا با داشتن این ماشین می‌گوید صدای خاص و هیبت عقب خودرو همان‌قدر واقعی و تأثیرگذار است که در رؤیاهایش تصور می‌کرد. او این پورشه توربوشارژ هواخنک را به دبی آورده؛ جایی که گرمای شدید، رانندگی با چنین خودرویی را تصمیمی عجیب نشان می‌دهد، اما شب‌های شهر، شیشه‌های پایین، سانروف باز و حرکت آرام در خیابان‌ها، تجربه‌ای کاملاً متفاوت می‌سازد. برای او این خودرو نه برای سرعت، بلکه برای حس، حرکت و ارتباط زنده با ماشین معنا دارد. این ویدیو را با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید.
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برچسب‌ها:
خودرو ویدیو اتومبیل ماشین تیک آف فیلم ماشین باز
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