جزئیات تبدیل تهران به منطقه آزاد

مصطفی چمران، رئیس شورای شهر تهران گفت: «قرار است یک منطقه آزاد در تهران ایجاد شود تا به‌عنوان مثال، اتوبوس‌ها به‌جای ترخیص در بندر، مستقیماً به همین منطقه آزاد منتقل شده و در همان‌جا ترخیص شوند... این اقدام می‌تواند به تسهیل فرآیندهای گمرکی کمک کند و بخشی از بار مدیریت شهری را کاهش دهد... هرچند دیروز فرصت پیگیری کامل این موضوع فراهم نشد و به دلیل تداخل چند جلسه، امکان ادامه بحث وجود نداشت، اما در مجموع، اجرای طرح منطقه آزاد می‌تواند به تسهیل امور کمک می‌کند.» جزئیات را به روایت چمران می‌بینید و می‌شنوید.