En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 1039
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۹۵۶۱
کد خبر:۱۳۷۹۵۶۱
10287 بازدید
نبض خبر

جزئیات تبدیل تهران به منطقه آزاد

مصطفی چمران، رئیس شورای شهر تهران گفت: «قرار است یک منطقه آزاد در تهران ایجاد شود تا به‌عنوان مثال، اتوبوس‌ها به‌جای ترخیص در بندر، مستقیماً به همین منطقه آزاد منتقل شده و در همان‌جا ترخیص شوند... این اقدام می‌تواند به تسهیل فرآیندهای گمرکی کمک کند و بخشی از بار مدیریت شهری را کاهش دهد... هرچند دیروز فرصت پیگیری کامل این موضوع فراهم نشد و به دلیل تداخل چند جلسه، امکان ادامه بحث وجود نداشت، اما در مجموع، اجرای طرح منطقه آزاد می‌تواند به تسهیل امور کمک می‌کند.» جزئیات را به روایت چمران می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر مصطفی چمران ویدیو منطقه آزاد تهران
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...