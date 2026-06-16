حمله خنده دار حمید فرخ نژاد به مهدی طارمی

حمید فرخ نژاد به مهدی طارمی بابت اظهاراتش در نشست خبری پیش از بازی ایران و نیوزلند حمله کرد و با ارائه آمار جدید از کشته‌های حوادث دی 1404 که سندی برایش وجود ندارد، سلطنت طلبان را برای فحاشی به ملی پوش ایران تحریک کرد. این لحظات را می‌بینید.