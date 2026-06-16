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تعداد بازدید : 7773
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کد خبر:۱۳۷۹۵۵۵
کد خبر:۱۳۷۹۵۵۵
26896 بازدید
نظرات: ۴۱
نبض خبر

حمله خنده دار حمید فرخ نژاد به مهدی طارمی

حمید فرخ نژاد به مهدی طارمی بابت اظهاراتش در نشست خبری پیش از بازی ایران و نیوزلند حمله کرد و با ارائه آمار جدید از کشته‌های حوادث دی 1404 که سندی برایش وجود ندارد، سلطنت طلبان را برای فحاشی به ملی پوش ایران تحریک کرد. این لحظات را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حمید فرخ نژاد ویدیو مهدی طارمی ایران نیوزلند حوادث دی ماه 1404 سلطنت طلبان تیم ملی فوتبال ایران جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴۱
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
ای کاش فرخ نژاد یاد بگیره کلا در مورد هر چیزی نظر نده اصلا کی کفته آدما باید برای هر چیزی دهن باز کنند؟
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
در میان وطنفروشان و بی ریشه ها این موجود از همه رقت انگیزتر و بیچاره تر است !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
کاسب دوره گرد زندگی هزینه داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
فرخ نژاد گلوتو پاره هم بکنی . باختی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
خدایا شکرت دشمنان مارو از احمقان قرار دادی
مسعود
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
🤣🤣🤣 احمق
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
تو برو جلوی سس خرسی به سجده بیفت،
یک ایرانی
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
حمیدخان !!ما میدونیم کجات میسوزه! بسوزدوبا این سوزبمیر؛ یه فکری برای تابوت وقبرت هم درآمریکا بکن؛ چون دیگربه ایران راهت نمیدندبدبخت@!@!
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۵:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
بابا تابناک این چه ویودیئی بود وسط روزی حالمان را به هم زدی. مگر یک فرد انقدر پست می شود؟ واقعا منافقین بدتر از کفارند.
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۵:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۶
0
0
پاسخ
چقدر بی شرف باشی که به ورزشکاران کشورت حمله و فحاشی کنی
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