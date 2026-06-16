نبض خبر
حمله خنده دار حمید فرخ نژاد به مهدی طارمی
حمید فرخ نژاد به مهدی طارمی بابت اظهاراتش در نشست خبری پیش از بازی ایران و نیوزلند حمله کرد و با ارائه آمار جدید از کشتههای حوادث دی 1404 که سندی برایش وجود ندارد، سلطنت طلبان را برای فحاشی به ملی پوش ایران تحریک کرد. این لحظات را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر حمید فرخ نژاد ویدیو مهدی طارمی ایران نیوزلند حوادث دی ماه 1404 سلطنت طلبان تیم ملی فوتبال ایران جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
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ای کاش فرخ نژاد یاد بگیره کلا در مورد هر چیزی نظر نده اصلا کی کفته آدما باید برای هر چیزی دهن باز کنند؟
در میان وطنفروشان و بی ریشه ها این موجود از همه رقت انگیزتر و بیچاره تر است !
حمیدخان !!ما میدونیم کجات میسوزه! بسوزدوبا این سوزبمیر؛ یه فکری برای تابوت وقبرت هم درآمریکا بکن؛ چون دیگربه ایران راهت نمیدندبدبخت@!@!
بابا تابناک این چه ویودیئی بود وسط روزی حالمان را به هم زدی. مگر یک فرد انقدر پست می شود؟ واقعا منافقین بدتر از کفارند.