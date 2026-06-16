عکس: وقوع زلزله ۶.۷ ریشتری در اندونزی؛ تخلیه بیمارستان‌ها در پی زمین‌لرزه «پالو»

آژانس هواشناسی و ژئوفیزیک اندونزی اعلام کرد صبح سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۷ ریشتر استان سولاوسی مرکزی را لرزاند؛ در پی این حادثه که در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد، بیماران بیمارستان شهر «پالو» به فضای باز منتقل شدند، اما تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی مخابره نشده است.