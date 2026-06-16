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کد خبر: ۱۳۷۹۵۴۱
بازدید: ۱۳۹۳

عکس: وقوع زلزله ۶.۷ ریشتری در اندونزی؛ تخلیه بیمارستان‌ها در پی زمین‌لرزه «پالو»

آژانس هواشناسی و ژئوفیزیک اندونزی اعلام کرد صبح سه‌شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶.۷ ریشتر استان سولاوسی مرکزی را لرزاند؛ در پی این حادثه که در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد، بیماران بیمارستان شهر «پالو» به فضای باز منتقل شدند، اما تاکنون گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی مخابره نشده است.

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برچسب‌ها:
عکس خبری زلزله‌ اندونزی پالو
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.