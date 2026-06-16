به گزارش تابناک به نقل از وزارت نیرو، محسن طرزطلب با اشاره به افزایش چهار برابری ظرفیت تجدیدپذیرها نسبت به گذشته، گفت: برنامه‌ریزی دقیقی برای دستیابی به ظرفیت بیش از ۱۲ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر تا انتهای سال انجام شده است. این به‌معنای سه برابر کردن ظرفیت نصب‌شده سال گذشته (حدود ۴۵۰۰ مگاوات) است که گامی بلند در مسیر امنیت انرژی کشور به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر نقش پروژه‌های تجدیدپذیر در اشتغال‌زایی افزود: اکنون بیش از یک‌هزار ساختار در ۳۱ استان کشور فعال هستند و طبق آمار، بالغ بر ۵۰ هزار نفر در کارگاه‌های مختلف با مقیاس‌های متفاوت (از ۲۰ تا ۵۰۰ نفر) مشغول به کارند که با توسعه پروژه‌ها، این آمار در حال افزایش است.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) از تغییر رویکرد این سازمان به‌سمت فناوری‌های نو خبر داد و تصریح کرد: در حال عبور از سطح نصب ساده به‌سمت استفاده از اینورترهای هیبریدی و سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی هستیم. همچنین، برنامه ویژه‌ای برای توسعه نیروگاه‌های انشعابی تحت عنوان بام‌نیرو (نیروگاه‌های روپشت‌بامی خانگی، تجاری و کشاورزی) داریم که هدف‌گذاری آن اجرای ۱۵ هزار مگاوات نیروگاه کوچک‌مقیاس در کشور است.

وی بیان کرد: تلاش ما فقط معطوف به توسعه انرژی خورشیدی نیست، برنامه جدی برای توسعه نیروگاه‌های بادی داریم و امیدواریم سال آینده اعلام کنیم که ظرفیت نیروگاه‌های بادی کشور نیز سه برابر شده تا تمامی مراحل طراحی، نصب و بهره‌برداری پروژه‌ها از صفر تا صد به‌ دست متخصصان توانمند ایرانی انجام شود.