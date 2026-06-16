عکس: برگزاری آیین اذن عزا و سنت «صلا» در حرم مطهر رضوی
همزمان با فرارسیدن ماه محرم، آیین اذن عزای سیدالشهدا(ع) عصر دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ با حضور آیتالله احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی و جمعی از خادمان در صحن انقلاب حرم امام رضا(ع) برگزار شد و آیین سنتی «صلا» نیز صبح سهشنبه ۲۶ خرداد بر فراز گلدستههای حرم مطهر رضوی طنینانداز شد.
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برچسبها:عکس خبری آیین اذن عزا سنت صلا حرم مطهر رضوی
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