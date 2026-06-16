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کد خبر: ۱۳۷۹۵۱۸
بازدید: ۴۷۲۶

عکس: تمجید رییس فیفا از عملکرد ملی پوشان ایران مقابل نیوزیلند

اینفانتینو، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا)، پس از دیدار تیم ملی ایران مقابل نیوزیلند با حضور در رختکن ملی‌پوشان، از نمایش و عملکرد بازیکنان کشورمان تمجید کرد.

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برچسب‌ها:
عکس ورزشی جام جهانی اینفانتینو رییس فیفا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.