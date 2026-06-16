عکس: برگزاری جشنواره منطقه‌ای «طعم امید» در شیراز

جشنواره منطقه‌ای «طعم امید» با حضور برگزیدگان استان‌های فارس، بوشهر، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد، دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در شیراز برگزار شد؛ رویدادی که در آن افراد دارای معلولیت جسمی ـ حرکتی و سندرم داون در قالب مسابقه‌ای آشپزی، توانمندی‌ها و خلاقیت‌های خود را به نمایش گذاشتند.