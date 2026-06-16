خبر خوب برای بازنشستگان
سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد پرداخت مستمری بازنشستگان از عصر روز چهارشنبه آغاز میشود و این فرآیند تا ۳۱ خردادماه ادامه خواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۷۹۵۰۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ بر اساس اعلام این سازمان، افزایش سالانه مستمریها مطابق مصوبه شورای عالی کار برای بازنشستگان حداقلبگیر ۶۰ درصد و برای سایر سطوح مزدی ۴۵ درصد بهعلاوه یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
همچنین افزایش ۳۰ درصدی مرحله سوم قانون متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز همزمان با پرداخت مستمریها اعمال خواهد شد.
سازمان تأمین اجتماعی درباره پرداخت معوقات ناشی از افزایش مستمری در ماههای فروردین و اردیبهشت نیز اعلام کرد زمان و نحوه واریز این مطالبات متعاقباً اطلاعرسانی خواهد شد.
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